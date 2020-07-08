МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима»

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших производителей на рынке минеральных удобрений в России и СНГ, подписали соглашение о намерении, предусматривающее сотрудничество в сфере цифровизации производства. Компании рассматривают возможность внедрения технологий искусственного интеллекта, цифрового моделирования и интернета вещей на производственных мощностях «ОХК «Уралхим».

Центр промышленной автоматизации МТС планирует провести комплексный аудит одного из цехов компании и предложить план повышения эффективности производственных процессов, создать сквозное «озеро данных» между разными цехами, разработать систему контроля качества пульпы и оптимизировать работу котельного оборудования.

«Международный опыт показывает, что использование технологий интернета вещей и искусственного интеллекта на производстве позволяет на 4-6% увеличивать выработку продукции и на 4-5% снижать издержки благодаря снижению расхода энергоресурсов, экономии на ремонтах и простое оборудования, – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. – Мы уже реализовали ряд проектов по мониторингу станков для нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности, развернули первую в России сеть Private 5G в Татарстане, разработали индустриальный мессенджер совместно с Кировским заводом. Появление в МТС центра промышленной автоматизации позволило расширить спектр услуг для промышленных предприятий. Теперь мы предлагаем не только решения по цифровизации отдельных процессов, но и комплексный аудит цехов, создание сквозных систем обмена данными и решения на основе искусственного интеллекта».

«Мы уже работали с представителями центра промышленной автоматизации МТС: в 2018-2019 гг. на заводе была реализована первая стадия проекта по стабилизации выработки удобрений барабанным гранулятором-сушилкой. Это позволило достичь эффекта по повышению производительности от 2% на разных продуктах, – отметил Даниил Наумов, руководитель цифровой лаборатории "Уралхима". – Глубокий анализ данных выявляет подчас неочевидные закономерности, поэтому мы рассчитываем на высокую эффективность сотрудничества. Мы надеемся не только оптимизировать ряд производственных процессов, но и совместно разработать комплексный план дальнейшей цифровизации по выбранным направлениям».

Описание проектов: контроль качества пульпы. Пульпа – основной материал, из которого изготавливаются удобрения. В процессе ее производства возникает необходимость своевременно фиксировать отклонение состава от нормы. МТС планирует создать предиктивную модель, которая при отсутствии датчиков в емкостях сможет определять состав продукта и выдавать рекомендации технологам на основе анализа данных с оборудования и сравнения их с результатами лабораторных анализов. Оптимизация химического состава пульпы улучшает качество удобрений и сокращает брак; оптимизация работы котлового оборудования. МТС проработает возможность внедрения виртуального ассистента, который в режиме реального времени будет подбирать оптимальный режим работы котлов благодаря учету различных параметров работы оборудования и внешних условий. Методы машинного обучения позволяют находить неявные зависимости, учитывать специфические свойства конкретной установки. Предиктивная модель может рекомендовать сотрудникам оптимальные режимы работы оборудования, повышающие КПД агрегатов.

Проект планируется реализовать в партнерстве с компанией-разработчиком решений по анализу данных «Астера».