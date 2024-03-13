Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lenovo Motorola edge серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Lenovo Motorola edge и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермишина Лиана 11 1
|Курбатов Илья 1 1
|Чернядьева Юлия 2 1
|Белов Виктор 58 1
|Телков Алексей 35 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Коробов Сергей 6 1
|Шакиров Марат 61 1
|Халимов Ренат 9 1
|Романюк Александр 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403520, в очереди разбора - 733563.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.