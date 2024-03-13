Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Lenovo Motorola edge серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
06.10.2021 Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro 2
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 2
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 2
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 3
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 4
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 2
19.09.2000 Motorola и Compaq заключили соглашение по использованию решения Compaq HLR в технологиях Motorola EDGE 1

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Lenovo Motorola edge и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3527 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 3
Qualcomm Technologies 1909 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1576 2
Qualcomm Europe 15 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 335 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 509 1
Системы и Технологии ГК 112 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Motorola Inc 1150 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Lenovo Group 2358 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
Samsung Electronics 10609 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3036 1
Compal Electronics 135 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 486 1
Intel Corporation 12528 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
MediaTek - Ralink 570 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 706 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Bayer AG - Байер 85 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Связной ГК 1384 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 122 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25628 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2346 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57096 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13024 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10521 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12887 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11178 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1961 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3914 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1161 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10216 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72884 3
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 539 3
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 35 2
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 123 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 751 2
Пропускная способность - Bandwidth 1829 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7689 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12955 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 366 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1380 2
6K - Телевидение сверхвысокой чёткости 32 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9746 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1475 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14978 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 550 2
mmWave - миллиметровые волны 37 2
5G Private - Выделенная беспроводная сеть 5 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 250 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1452 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2249 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 177 1
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 324 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17806 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1036 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 831 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1620 3
Lenovo Motorola Macro Vision 4 1
BBK Realme GT 42 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Netgear Nighthawk 6 1
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 24 1
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 39 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Lenovo Motorola My UX 3 1
Qualcomm Snapdragon X 95 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 285 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 182 1
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 447 1
МТС 5G-сеть 19 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 501 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 40 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 405 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Ермишина Лиана 11 1
Курбатов Илья 1 1
Чернядьева Юлия 2 1
Белов Виктор 58 1
Телков Алексей 35 1
Хайруллин Айрат 108 1
Коробов Сергей 6 1
Шакиров Марат 61 1
Халимов Ренат 9 1
Романюк Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156380 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53412 1
Европа 24618 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3186 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 614 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54884 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 923 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31783 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3164 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 655 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Видеокамера - Видеосъёмка 704 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1009 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 255 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1536 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403520, в очереди разбора - 733563.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще