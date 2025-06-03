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Телков Алексей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем 1
29.09.2023 В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода 1
29.09.2023 В Tele2 назначен генеральный директор 1
24.12.2021 «Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии 1
21.10.2021 Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready 1
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 1
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 1
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 1
02.04.2021 Tele2 построила 12 ЦОДов на территории от Юга до Сибири в 2020 году 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
02.12.2020 Tele2 и Ericsson обновили платформу интернета вещей для предприятий 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
25.02.2020 Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов 1
14.02.2020 Tele2 запустила облачные игры на 5G с Nvidia 1
10.09.2019 «Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям 1
15.04.2019 «Ростелеком», Tele2 и Nokia протестировали решения для ЖКХ на базе интернета вещей 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 2
14.01.2014 Департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи возглавил ветеран Tele2 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Телков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 25
Ростелеком 9946 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 2
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 2
Nvidia Corp 3572 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Qualcomm Technologies 1853 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Qualcomm Europe 15 1
Compal Electronics 135 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Microsoft Corporation 24862 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Yandex - Яндекс 7744 1
Intel Corporation 12315 1
Dell EMC 5053 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Cisco Systems 5157 1
Lenovo Group 2307 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Check Point Software Technologies 769 1
Acronis - Акронис 451 1
Telegram Group 2223 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Adobe Systems 1559 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Trend Micro 609 1
Experian 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 3
Кировский завод 35 2
Казанский метрополитен 13 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
РАВИС 11 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 164 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Издательский дом Родионова 8 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 602 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 16
5G - пятое поколение мобильной связи 2253 13
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 1216 9
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Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
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