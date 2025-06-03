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Телков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Телков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Пак Олег 112 5
|Никифоров Николай 1136 5
|Соколов Алексей 134 4
|Шадаев Максут 1049 4
|Иванов Олег 145 4
|Волин Алексей 121 4
|Бокова Людмила 82 3
|Носков Константин 237 3
|Мишустин Михаил 696 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Черненко Андрей 71 3
|Паршин Максим 319 3
|Качанов Олег 120 3
|Огуряев Дмитрий 85 3
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Войтенко Олег 26 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Годовиков Антон 29 2
|Осеевский Михаил 324 2
|Чернядьева Юлия 2 2
|Путин Владимир 3246 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 59 1
|Глазков Борис 48 1
|Липов Андрей 64 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Панков Александр 78 1
|Бойко Елена 152 1
|Федулов Владислав 81 1
|Терляков Олег 13 1
|Пугачев Павел 63 1
|Комар Евгений 20 1
|Логунов Владимир 14 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Меньшов Кирилл 123 1
|Шульгинов Роман 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 41 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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