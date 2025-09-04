Разделы

04.09.2025 eSIM против обычной SIM-карты: что лучше? 1
01.08.2025 Xiaomi убивает свои последние дешевые смартфоны. Вышел Redmi 15 по неадекватно высокой цене 1
28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой 1
02.07.2025 Xiaomi стащила главную «фишку» нового iPhone, которую Apple срисовала в Windows 1
05.06.2025 Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 2
10.04.2025 Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются 1
17.03.2025 В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом 1
07.03.2025 RuStore более 100 млн раз установили на устройства 1
03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 4
13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 3
03.10.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Xiaomi 14T 2
27.09.2024 «Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip 3
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro 2
26.09.2024 МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip 3
27.08.2024 Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала 1
19.07.2024 «Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 3
28.03.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России 3
13.03.2024 Россиянам не хватает денег на дорожающую технику. Ее берут в кредит под гигантские проценты 1
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
04.03.2024 Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов 1
01.03.2024 Xiaomi 14 уже можно купить в «Ситилинке» и получить часы Watch S3 в подарок 1
29.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi 14 стали популярнее предыдущей серии флагманов в два раза 1
26.02.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 1
07.12.2023 Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео 1
14.11.2023 Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет 1
02.11.2023 Знаменитый производитель смартфонов создал нового «убийцу» Android на языке Rust 1
17.10.2023 Xiaomi убила любимую миллионами прошивку, которая сделала ее великой. Ее заменит никому не известная ОС 1
27.09.2023 Старт продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T 2
28.02.2023 В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе 1
10.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов 1

