Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена

Motorola (бренд Lenovo) объявила о начале продаж смартфона motorola edge + в России. Флагманский смартфон motorola edge+ —это производительность 5G, дисплей с мгновенным откликом и качеством изображения, ощущения от фотосъемки, аудио и эффективной батареи.

motorola edge+ оснащен наиболее чипсетом Qualcomm Snapdragon 865. Он обеспечивает высокую производительность (на 25 % быстрее, чем в предыдущих поколениях смартфонов) и практически мгновенно реагирует на ваши запросы, будь то использование интернета, просмотр видео или игры. 12 ГБ памяти современного стандарта DDR5 от Micron обеспечат плавную работу вашего устройства, а увеличенная на 30% максимальная пропускная способность в сотовых сетях и более экономичное расходование заряда аккумулятора позволят в полной мере использовать возможности 5G. Инновационная система 5G-антенн поддерживает как миллиметровые волны (mmWave), так и частоты ниже 6 ГГц, что означает глобальную совместимость с сетями 5G в разных странах и дает возможность в будущем обеспечить передачу данных со скоростью свыше 4 Гбит/с.

Дисплей Endless Edge с обеих сторон изогнут на почти 90 градусов и имеет диагональ 6,7 дюймов, занимая большую часть передней поверхности смартфона, что создает эффект полного погружения при просмотре контента. Кинематографическое соотношение сторон дисплея 21:9 — стандарт для большинства популярных кинофильмов и телешоу и идеально подходит для мультимедиа. Он способен воспроизводить миллиард оттенков и может гордиться невероятно динамичным качеством изображения с HDR10+. 90-герцевая частота обновления экран позволяет исключительно плавно отображать движения.

Дисплей Endless Edge не только красив, но и функционален. Изогнутый экран и небольшая ширина motorola edge+ обеспечивают оптимальные пропорции для использования одной рукой, а навигация и система Edge Touch, входящая в наш новый пакет программных функций My UX, позволяют настроить новые способы взаимодействия. В новом режиме Moto Game Time геймеры смогут повернуть телефон и использовать две дополнительные настраиваемые кнопки на верхнем краю экрана — это позволит играть четырьмя пальцами, как на консоли.

Для тех, кто предпочитает классический вид дисплея, без изогнутого экрана, есть возможность отключить изображение по краям дисплея. Это можно сделать либо полностью, либо для выбранного списка приложений.

motorola edge+ оборудован громкими и мощными стереодинамиками, возможность точной настройки обеспечит более глубокое и полное звучание на профессиональном уровне. Технология настройки звука разработана компанией Waves.

Система камер motorola edge+ обеспечивает качество фото- и видеосъемки, максимально близкое к профессиональным цифровым зеркальным фотоаппаратам (DSLR-камерам). Разрешение 108 МП — самое высокое в истории смартфонов, а сам сенсор физически почти в три раза больше, чем 12-мегапиксельные датчики, использовавшиеся во флагманских смартфонах прошлых поколений. Благодаря технологии Quad Pixel светочувствительность выросла в четыре раза — для четких и чистых фотографий при любом освещении. Универсальная система из трех камер обеспечит подходящий объектив для любого снимка. Разглядеть больше деталей на удаленных объектах поможет оптический зум с высоким разрешением на 8-мегапиксельном телеобъективе, сделать более широкий кадр — ультраширокоугольный 16- мегапиксельный объектив, а сфотографировать объект с очень близкого расстояния можно с помощью Macro Vision.

Любители создавать интересный контент будут в восторге от возможностей видеосъемки motorola edge+, которая обеспечивает невероятно высокое для видео разрешение 6K. Самая передовая в отрасли стабилизация видео компенсирует размытость в кадре, изменение фокуса и заваленный горизонт, а также сочетает оптическую стабилизацию (OIS) и цифровую стабилизацию (EIS) для лучшего качества съемок при слабом освещении. Новая функция моментального снимка позволяет сделать фотографию с высоким разрешением 20 МП даже во время съемки видео. Система камер обладает интуитивно понятными программными функциями, среди которых — режим видеопортрета: он обеспечивает красивый эффект размытого заднего фона на видео, помогающего переключить фокус на объект съемки. Кроме того, наличие двойной оптической стабилизации OIS (оптическая стабилизация и на основной камере, и на телеобъективе) компенсирует нежелательные движения камеры, поэтому четкость и детализация сохранятся несмотря ни на что.

С учетом высокой производительности и предназначения устройства для работы в 5G сетях модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, чтобы телефон проработал два полных дня после одной зарядки. Для дополнительного удобства motorola edge+ поддерживает и проводную зарядку TurboPower и беспроводную зарядку, а также возможность моментально поделиться энергией с другими устройствами с помощью технологии беспроводной зарядки.

В новинке практически чистый Android 10, в который добавлены лишь уникальные возможности для лучшего взаимодействия с устройством. Вместе с motorola edge+ представлен My UX: он позволит настраивать смартфон, делая его еще более интуитивным и персонифицированным.

Смартфон эксклюзивно представлен в интернет магазине компании МТС (shop.mts.ru) и в офлайн магазинах розничной сети МТС. Рекомендованная розничная цена составляет 79 990 рублей. До 5 октября смартфон можно приобрести в рассрочку с ежемесячным платежом 2 222 р. в месяц. Смартфон представлен в цвете «Серый гром» (thunder grey).