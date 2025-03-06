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6K Телевидение сверхвысокой чёткости


06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio 1
16.09.2024 На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году 1
19.07.2024 «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 1
11.03.2024 Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 1
16.11.2023 «Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики 1
16.03.2023 Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 2
16.03.2023 Ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM на российском рынке 1
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix 2
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 1
06.12.2019 Samsung выпустила 7-метровый телевизор для миллиардеров и мультимиллионеров. Видео 1
13.11.2019 Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
11.06.2019 Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac 1
18.02.2019 Apple готовит к выпуску гигантский MacBook и новое поколение Mac Pro 1
26.02.2018 Хиты продаж: беззеркальные фотокамеры 1
17.03.2017 Новые фотоаппараты начала 2017 года. Последняя надежда? 1
31.10.2016 LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий 1
22.05.2008 ФМС России объявила открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика 1
01.03.2004 Новый управляемый коммутатор HardLink появился в РФ 1
09.09.2003 Rover Computers представил недорогой ноутбук 1
07.07.2003 RoverBook Navigator D575 - новая модель мобильного компьютера 1
17.02.2003 Rover Computers выпустил мобильные компьютеры на базе нового Intel Pentium 4-M 1
24.11.1998 Lucent представила собственную технологию для "экранного" телефона 1
24.11.1998 Lucent представила собственную технологию для "экранного" телефона 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

6K и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12164 7
Samsung Electronics 10298 5
Canon 1401 4
Sony 6555 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 4
Intel Corporation 12231 3
Lenovo Motorola 3502 3
Nikon 622 3
Rover - RoverComputers 414 3
Xiaomi 1759 2
Lenovo Group 2297 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 2
Ricoh Pentax 218 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 406 2
GoPro Inc 59 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Yandex - Яндекс 7463 2
Insta360 6 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 1
Blackmagic Design 15 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
Microsoft Corporation 24695 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Seagate Technology 741 1
Olympus 467 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 1
BeagleBone 4 1
LaCie 74 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
X Corp - Twitter 2851 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 483 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Bayer AG - Байер 85 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 285 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3502 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 12
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10031 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1937 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1051 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7423 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1877 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10831 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6074 7
Микрофон - Microphone 2522 7
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 320 6
RAW - Формат цифровых файлов изображения 564 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16070 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 703 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2102 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2393 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13879 6
Аксессуары 3919 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3850 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4753 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1360 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17155 5
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 762 5
Объектив - Lens 1389 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 934 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1562 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 4
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Apple Mac mini - неттоп 184 3
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 3
Apple MacBook Pro 527 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 410 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7114 2
Samsung The Wall 25 2
Apple iOS 7861 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 2
Apple AirPods - Наушники 135 2
Apple iPhone XI 10 2
Apple Mac Pro 17 2
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 264 2
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 5 2
Asahi Pentax K 49 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 97 2
Rover - RoverBook Navigator 26 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 467 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 29 2
Rover - RoverBook 155 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
Яндекс.Плюс 195 2
GoPro Max 4 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 126 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Бархударьян Сергей 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1089 1
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