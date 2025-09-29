Получите все материалы CNews по ключевому слову
SINOVOIP Lemaker Banana Pi BPi
УПОМИНАНИЯ
SINOVOIP и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 5
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 4
|Россия - РФ - Российская федерация 153638 2
|Великобритания - Кембридж 261 1
|CNX Software 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.