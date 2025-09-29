Разделы

SINOVOIP Lemaker Banana Pi BPi


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус» 1
17.11.2023 Выпущен крошечный одноплатный ПК с продвинутой начинкой. Он во всем лучше Raspberry Pi 5 и меньше iPhone 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
26.06.2019 Начались продажи крохотного ПК за 800 рублей 4
10.11.2016 Выпущен компьютер за $20 1
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

SINOVOIP и организации, системы, технологии, персоны:

CubieBoard 4 4
PandaBoard 5 4
Shenzhen Xunlong Software 16 4
BeagleBone 4 4
FriendlyELEC 4 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
Realtek Semiconductor 63 1
Raspberry Pi Trading 3 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 419 1
SinoVoIP 2 1
Allwinner Technology 18 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 601 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21534 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9713 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6147 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3976 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12816 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3648 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 491 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25592 5
USB micro 971 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7576 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6050 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16550 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 798 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 3
DDR - Double data rate 2857 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7995 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3722 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 83 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3332 2
Умные платформы 1819 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8038 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9917 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6264 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10457 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1268 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 646 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4342 1
ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
ARMv6 - Архитектура процессора 12 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3268 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 195 1
6K - Телевидение сверхвысокой чёткости 32 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4042 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1062 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2607 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1155 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 917 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 203 5
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 5
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 56 5
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 4
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 4
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 22 4
Linux - Debian GNU 516 4
Linux OS 10665 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 505 3
Raspberry Pi Compute Module 19 3
Raspberry Pi Zero 27 3
Raspberry Pi A Model 10 3
Google Android 14506 3
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 10 2
Raspberry Pi OS 14 2
Linux OpenWRT OS 19 1
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft DirectX 716 1
Raspberry Pi B Model 27 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 1
Google YouTube - Видеохостинг 2853 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 4
Россия - РФ - Российская федерация 153638 2
Великобритания - Кембридж 261 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7181 1
CNX Software 17 1
