Raspberry Pi OS


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей 1
09.12.2024 Легендарный создатель Raspberry выпустил полноценный компьютер на Debian Linux внутри клавиатуры. Цена 1
18.05.2023 Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена 2
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
01.12.2020 Разработана уникальная файловая система с рекордной степенью сжатия данных 1
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 2
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
10.11.2016 Выпущен компьютер за $20 1
22.09.2014 Foxconn анонсировала платформу Banana Pi для встраиваемых систем 1
20.07.2012 Raspbian - Debian для Raspberry Pi 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Raspberry Pi OS и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 44 6
Microsoft Corporation 25046 3
GitHub 925 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 3
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 2
Huawei 4112 1
Intel Corporation 12420 1
AMD - Advanced Micro Devices 4393 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 1
Базальт СПО - BaseALT 741 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 430 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Google LLC 12082 1
Nvidia Corp 3649 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 57 1
Виртуриал 3 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
Amlogic 35 1
Radxa 10 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
BeagleBone 4 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Fastwel - Фаствел 31 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
Apple Inc 12427 1
OnwardMobility 7 1
Berkshire Hathaway - Mouser Electronics - Crowd Supply 4 1
Kickstarter 129 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 20 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6139 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 8
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 489 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2077 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 5
DDR - Double data rate 2847 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 80 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8222 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3532 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 3
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 171 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
USB micro 970 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1095 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 795 2
ARMv8 - Архитектура процессора 100 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3322 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2159 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2388 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 202 11
Linux OS 10625 8
Linux - Debian GNU 514 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1153 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 4
Broadcom BCM chip 64 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 3
Google Android Things 8 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 3
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 26 3
Raspberry Pi Compute Module 18 3
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 3
Linux Slackware 30 3
Arch Linux 30 3
Acorn RISC OS 3 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 4 3
Google Android 14473 3
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 55 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 2
Sinclair ZX Spectrum 28 2
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 2
Raspberry Pi Zero 27 2
Raspberry Pi B Model 27 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
QEMU 55 1
Виртуриал StereoPi - Stereoscopic camera 1 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 209 1
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 13 1
Новодворский Алексей 109 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Корявов Денис 6 1
Holland-Moritz Marcus - Холланд-Мориц Маркус 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Испания - Королевство 3746 1
Япония 13434 1
Канада 4953 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Английский язык 6820 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 325 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
НКО - Некоммерческая организация 535 1
Liliputing 70 1
CNX Software 17 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
