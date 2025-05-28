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Zstd Zstandard алгоритм сжатия данных без потерь


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall 1
11.04.2024 Yadro представила новую линейку систем резервного копирования 1
29.09.2023 «Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД 1
05.09.2023 Российская компания заняла первое место по вкладу в развитие Greenplum среди международного сообщества 1
02.02.2023 Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle 1
24.11.2022 Вышел новый релиз российской операционной системы РОСА «ХРОМ» 1
01.12.2020 Разработана уникальная файловая система с рекордной степенью сжатия данных 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Zstd и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 338 2
GitHub 874 2
Nvidia Corp 3572 2
Oracle Corporation 6758 2
Microsoft Corporation 24848 1
Intel Corporation 12310 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
Allwinner Technology 18 1
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Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 419 1
MikroTik 41 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 165 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 528 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25997 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 606 2
Linux Btrfs - Файловая система 42 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4380 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6317 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 2
Repository - Репозиторий 925 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 625 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 243 1
NVMe ZNS - zoned namespaces - поддержка команд зонирования накопителей 3 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 95 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9378 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11468 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2611 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3324 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 674 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5033 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 977 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6479 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8079 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2052 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3898 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1871 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 563 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 1
Script - Скрипт 522 1
Linux OS 10228 2
Linux KDE Plasma 231 2
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 2
Microsoft Windows 15902 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 2
Red Hat Ansible 111 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 890 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 202 1
Perl - Язык программирования 141 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 61 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 54 1
Raspberry Pi OS 13 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 1
Qualcomm IPQ 4 1
Linux SquashFS - файловая система для GNU/Linux 1 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 108 1
Inkscape 23 1
Oracle Java - язык программирования 3136 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Intel x86 - архитектура процессора 1907 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 440 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 776 1
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 12 1
Acer Iconia 98 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 127 1
Docker - Платформа распределённых приложений 361 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 201 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Карпицкий Олег 73 1
Володкович Вячеслав 98 1
Ермаков Александр 29 1
Сердечнов Павел 1 1
Holland-Moritz Marcus - Холланд-Мориц Маркус 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 4
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 64 1
Ergonomics - Эргономика 1625 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 983 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1142 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6420 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Phoronix 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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