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Zstd Zstandard алгоритм сжатия данных без потерь
УПОМИНАНИЯ
Zstd и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 201 1
|Collet Yann - Колле Ян 1 1
|Карпицкий Олег 73 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Ермаков Александр 29 1
|Сердечнов Павел 1 1
|Holland-Moritz Marcus - Холланд-Мориц Маркус 1 1
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