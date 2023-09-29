«Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД

Компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в сфере хранения данных и виртуализации, сообщил о разработке новой функциональности своих систем хранения данных (СХД) – механизма файловой репликации. Это первая подобная разработка среди отечественных производителей СХД, утверждают в компании.

Файловая репликация в СХД — процесс копирования файлов и данных из одного места в другое для обеспечения их доступности и целостности в случае сбоев или ошибок. Это метод обеспечения катастрофоустойчивости и удаленного резервного копирования данных.

Разработка началась с анализа запросов клиентов, который позволил определить основные требования к развитию функциональности СХД «Аэродиска». Среди важнейших пожеланий заказчиков эксперты выявили необходимость реализации асинхронной файловой репликации, поддержки NFS/SMB, наличие отдельного виртуальных IP под репликацию, возможность смены роли (направление репликации), а также шифрование при передаче.

На старте проекта команда под руководством Павла Сердечнова, руководителя отдела исследования и разработки (R&D) «Аэродиска», проанализировала доступные алгоритмы реализации передачи данных и выбрала наиболее подходящие для создания прототипов. «Алгоритм-победитель» предполагает использование полного копирования с последующей передачей снимков и дельты изменений с основной на резервную локацию. Такое решение позволило реализовать важную функциональность, включая возможность регулярной проверки целостности данных в резервном ЦОДе и «докачку» данных при обрыве связи или отказе оборудования.

На завершающем этапе был собран финальный прототип с использованием алгоритмов сжатия zstd и lz4, позволяющих повысить скорость передачи данных. Следующим этапом будет внедрение этого решения в окончательный продукт, который будет представлен на рынке.

«В наших системах давно используются механизмы блочной синхронной и асинхронной репликации, но этот способ не всегда применим. Постоянная обратная связь от наших заказчиков и партнеров (за что им огромное спасибо) в хорошем смысле принуждает нас к постоянному развитию и новое решение в области файловой репликации является тому подтверждением. Мы уверены, что благодаря этому функционалу наши заказчики получат не только дополнительные инструменты для эффективной работы, но и новые возможности для развития своего бизнеса», — сказал генеральный директор компании Вячеслав Володкович.