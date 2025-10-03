Разделы

СХД ITPOD Storage обеспечивают до 80% экономии пространства за счет механизмов эффективного хранения данных

ITPOD (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) раскрыл данные об эффективности систем хранения ITPOD Storage. Благодаря применению алгоритмов компрессии и дедупликации пользователи могут сократить объем корпоративных данных в среднем на 70–80%, в зависимости от характера нагрузки и типов файлов. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Система поддерживает пять алгоритмов компрессии и четыре алгоритма дедупликации. Для транзакционных баз данных наиболее эффективен легкий алгоритм LZ4 с минимальными задержками. Для виртуальных машин применяется комбинация дедупликации SHA256 и компрессии ZSTD, а для мультимедийных файлов наибольший результат достигается за счет дедупликации.

Эффективность технологий варьируются в зависимости от инфраструктуры: в виртуализированных средах высвобождается до 80–90% дискового пространства, в контейнерных системах — до 70–80%, а в аналитических хранилищах — до 75–85%. По оценке компании, это помогает заказчикам заметно снизить затраты на хранение и отложить закупку дополнительного оборудования на несколько лет.

«Сегодня российские компании сталкиваются с быстрым ростом объемов данных при ограниченных бюджетах на ИТ-инфраструктуру. Возможности применения алгоритмов компрессии и дедупликации в ITPOD Storage позволяют повысить эффективность использования существующих ресурсов и минимизировать долгосрочные расходы по закупке дополнительного оборудования», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

