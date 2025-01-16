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ITG ITPOD Storage



16.01.2025 ITPOD открыл демо-лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге 2
26.12.2024 Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году 1
23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
12.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 2
08.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 2
01.11.2024 ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024 1
30.10.2024 ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITPOD - ИТПОД 13 9
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Ростелеком 9699 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
К2Тех 130 1
Telegram Group 1983 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
8213 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
SAP SE 5276 1
Nutanix 98 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 30 1
Intel Corporation 12197 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
Broadcom - VMware 2359 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 3
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 71 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 2
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 6 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
ITG - ITPOD Server 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ITG - ITglobal.com - vStack Backup 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack VDI 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
IBM FileNet 121 1
Борняков Илья 8 5
Суровец Дмитрий 76 1
Кибалко Кирилл 34 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1008 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Никитчук Сергей 6 1
Карпов Евгений 40 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Анпилов Антон 17 1
Юринская Ольга 3 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Молин Руслан 2 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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