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Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, подвел итоги работы по направлению экспорта в 2024 г. и обозначил планы на 2025 г. За пределами России компания специализируется на дистрибуции программно-аппаратных комплексов (ПАК) с интегрированным российским ПО и СХД ITPOD Storage собственной разработки. В 2024 г. ITPOD развивал экспорт в страны Латинской Америки и Африки, а также в Казахстан, ОАЭ и Турцию. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В 2024 г. ITPOD наладил сотрудничество с разработчиком программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts. Вендор Enterprise ИТ-решений поставляет ПАК модельного ряда Network Appliance для платформы контроля и анализа трафика. Они выдерживают обработку сетевого трафика в несколько Тбит/с и необходимы для обработки пакетов с помощью СКАТ DPI и модуля Quality of Experience (QoE) для крупных интернет-провайдеров и телеком-операторов. В 2024 г. поставлено более 150 серверов в компании стран Латинской Америки и Африки.

Кроме ПАК, ITPOD предоставляет VAS Experts СХД ITPOD Storage (Full Flash и Hybrid). Они помогают разработчику добиться экономической эффективности хранения QoE-статистики, а высокая производительность в Ethernet-сетях и поддержка протокола NVMe over TCP позволяет интегрироваться в сети операторов связи. До конца 2024 г. ITPOD внедрит более 9 ПБ полезного пространства в инфраструктуры заказчиков.

Также в 2024 г. ITPOD наладил производство кластеров серверов под управлением vStack HCP. Гиперконвергентный подход интегрирует вычислительные мощности и ресурсы хранения в единую систему, упрощая ИТ-инфраструктуру, снижая издержки и улучшая масштабируемость. На основе серверов ITPOD с процессорами Intel Xeon компании разворачивают облачные сервисы в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

«В 2025 г. ITPOD планирует продолжить сотрудничество с ключевыми партнерами, такими как VAS Experts и vStack, а также расширить этот список другими вендорами и разработчиками. Наша стратегия направлена на укрепление присутствия в странах БРИКС и СНГ. Сегодня мы уже обсуждаем проекты во Вьетнаме, Конго, Нигерии, Узбекистане, Арабских странах и Бразилии. Прогнозируется успешное ведение бизнеса не только в нашей стране, но и за ее пределами, поскольку в мире установилось доверие к российским ИТ-специалистам, чья высокая экспертиза подтверждена многолетним опытом. Наши решения зарекомендовали себя как зрелые и надежные, с прозрачными условиями лицензирования. Экономическая привлекательность ПАК ITPOD делает их предпочтительным выбором на мировом ИТ-рынке», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

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