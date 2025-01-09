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ITG VAS Experts ВАС Экспертс

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс

VAS Experts — разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика. Компания присутствует на IT-рынке с 2013 года.  Продукцией VAS Experts пользуются интернет-провайдеры, операторы связи, поставщики IPTV и другие компании в области телекоммуникаций. Многофункциональность решений позволяет применять его в корпоративном сегменте: для организации публичного Wi-Fi, оптимизации и реорганизации сетей, контроля сетей на объектах.


09.01.2025 VAS Experts перевел казахстанского телеком-оператора на протокол IPv6 1
26.12.2024 VAS Experts улучшил мониторинг вирусной активности благодаря интеграции QoE Analytics и технологий «Лаборатории Касперского» 1
26.12.2024 Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году 1
25.12.2024 VAS Experts вступил в Ассоциацию документальной электросвязи 1
23.12.2024 Itglobal.com зафиксировал рост экспорта российских ИТ-продуктов на 20% 1
12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1
29.11.2024 VAS Experts тестирует отечественное ПО для СКАТ на оборудовании ITPOD 1
04.07.2023 У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны 1
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITPOD - ИТПОД 13 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ИКС - Цитадель ГК 95 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Норси-Транс - НТ 108 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
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Naumen - Наумен 625 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Энстрим - Instream 19 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Код Безопасности 616 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Staply - Примавера 6 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 26 1
Movavi - Мовавика 29 1
Kribrum - Крибрум 31 1
Специальные технологии 65 1
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 1
T.Hunter 36 1
Автоматические Радиоэлектронные Системы 2 1
Voxlink - Вокс Линк 2 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Cable Norte 1 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Intel Corporation 12197 1
X-Com - Икс ком 137 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
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Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 71 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 6 4
WhatsApp Messenger 1081 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Signal Foundation 4 1
ITG - ITPOD Storage 9 1
ITG - ITPOD Server 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 1
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Кириченко Игорь 49 1
Михайлов Николай 11 1
Бедеров Игорь 54 1
Белов Василий 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
NYT - The New York Times 1054 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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