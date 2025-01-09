ITG VAS Experts ВАС Экспертс
VAS Experts — разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика. Компания присутствует на IT-рынке с 2013 года. Продукцией VAS Experts пользуются интернет-провайдеры, операторы связи, поставщики IPTV и другие компании в области телекоммуникаций. Многофункциональность решений позволяет применять его в корпоративном сегменте: для организации публичного Wi-Fi, оптимизации и реорганизации сетей, контроля сетей на объектах.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
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