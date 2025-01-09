ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс

VAS Experts — разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика. Компания присутствует на IT-рынке с 2013 года. Продукцией VAS Experts пользуются интернет-провайдеры, операторы связи, поставщики IPTV и другие компании в области телекоммуникаций. Многофункциональность решений позволяет применять его в корпоративном сегменте: для организации публичного Wi-Fi, оптимизации и реорганизации сетей, контроля сетей на объектах.