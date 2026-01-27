VAS Experts перевела ближневосточного оператора Instanet на российское решение «Скат»

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts реализовал проект по переходу интернет-провайдера Instanet (Insta Telecom), работающего на рынке Ближнего Востока, на программную платформу «Скат». Решение заменило аппаратный BRAS Juniper и позволило оператору повысить устойчивость сети и управляемость трафика в условиях роста абонентской базы и потребления данных.

Instanet развивает собственную FTTH-сеть и предоставляет услуги широкополосного доступа частным и корпоративным клиентам. С увеличением нагрузки существующая архитектура перестала обеспечивать необходимую производительность и гибкость. В этих условиях оператору потребовалась более современная программная платформа без перестройки сети и отказа от действующих интеграций.

В качестве целевого решения Instanet выбрал «Скат» от VAS Experts, объединяющий функции BRAS, CG-NAT и контроля качества обслуживания (QoE). Решение позволило сохранить текущую сетевую схему, а также интеграцию с биллингом и RADIUS, одновременно расширив инструменты управления абонентским трафиком.

Первый сервер «Скат» ввели в эксплуатацию летом 2022 г. Переход прошел без сбоев: система была адаптирована под текущую архитектуру оператора, проведено тестирование тарифных моделей и бизнес-сценариев, после чего платформу перевели в промышленную эксплуатацию. Дополнительно «Скат» интегрировали с биллинговой системой для корректной авторизации и учета абонентов.

По мере роста нагрузки Instanet последовательно наращивал производительность платформы. Были установлены дополнительные серверы и проведена модернизация существующих узлов, что увеличило пропускную способность BRAS до 10G.

«В результате внедрения «Скат» оператор получил стабильную работу сети при высокой нагрузке, эффективное использование IP-адресного пространства и прозрачное управление трафиком и тарифами. Платформа также обеспечила детальную аналитику в режиме реального времени и возможность масштабирования без изменений базовой инфраструктуры», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Instanet продолжает развитие сети совместно с VAS Experts и рассматривает дальнейшее увеличение пропускной способности платформы по мере роста потребления трафика.