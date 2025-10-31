Разделы

VAS Experts предложил операторам связи стратегию защиты сетевой инфраструктуры от перегрузок и DDoS-атак

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts представил комплексный подход к обеспечению отказоустойчивости сетевой инфраструктуры провайдеров связи. Стратегия включает четыре ключевых направления защиты от перегрузок и DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Первоочередное внимание уделяется своевременному масштабированию серверов удаленного широкополосного доступа (BRAS). Операторы могут наращивать ресурсы отдельных серверов или объединять несколько узлов в кластеры с распределением трафика через балансировщики. Этот подход обеспечивает обработку растущих объемов данных, поддерживает стабильное качество обслуживания и создает основу для дальнейшего развития сетей.

Второй ключевой элемент стратегии – реализация резервирования BRAS через режимы Active-Active и Active-Standby. Нагрузка автоматически распределяется между узлами, а в случае отказа одного сервера его функции мгновенно перенимают другие компоненты системы. Это минимизирует простои, обеспечивает предсказуемое восстановление работы и снижает риск потери сервисов для абонентов.

Третий компонент стратегии – интегрированная система защиты от DDoS-атак. Базовый уровень обеспечивает отражение стандартных атак, включая SYN Flood, UDP Flood и HTTP Flood. Расширенная защита реализует полный цикл «детектирование - анализ - митигация» с применением нейросетевых алгоритмов и глубокого анализа пакетов. Это позволяет выявлять и нейтрализовывать сложные атаки до их воздействия на инфраструктуру.

Четвертое направление предполагает автоматизацию управления BRAS через платформу Ansible. Инженеры описывают желаемое состояние инфраструктуры в виде сценариев, которые применяются ко всем узлам одновременно. Такой подход сокращает время обновления настроек с часов до минут, устраняет риск ошибок и обеспечивает единообразие конфигураций. Добавление новых серверов и абонентов также значительно упрощается.

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик
Безопасность

«Повышение отказоустойчивости сетевой инфраструктуры провайдеров связи возможно только при комплексном подходе, где масштабирование, резервирование, защита от атак и автоматизация работают как единая система. В результате создается эффект взаимного усиления, когда надежность инфраструктуры становится выше, чем сумма ее отдельных компонентов», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Представленная стратегия позволяет операторам связи создать сбалансированную систему защиты, способную противостоять как перегрузкам, так и современным кибератакам.

