Кибербезопасность DoS SYN Flood разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS)


СОБЫТИЯ

18.02.2026 Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают расти 2
06.11.2025 VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак 1
31.10.2025 VAS Experts предложил операторам связи стратегию защиты сетевой инфраструктуры от перегрузок и DDoS-атак 1
29.10.2025 VAS Experts представила рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки 2
08.08.2025 Selectel: количество DDoS-атак в первом полугодии 2025 г. увеличилось вдвое год к году 2
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
17.04.2025 Хоккейный терабит: Curator зафиксировала самую интенсивную DDoS-атаку года в сегменте онлайн-ставок 1
19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак 1
17.03.2025 VAS Experts протестировал эффективность анализа сетевого трафика для ЦОДов 2
27.02.2025 В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза 1
26.02.2025 Как телеком-отрасли защититься от DDoS-угроз 1
14.02.2025 Отчет Selectel: Количество и мощность DDoS-атак активно растут, но их продолжительность остается на уровне 7 минут 2
14.11.2024 RED Security: в октябре 2024 г. количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза 1
09.09.2024 ГК «Солар»: Число DDoS-атак на Юг России за год выросло в 3,5 раза 1
09.09.2024 ГК «Солар»: хакеры перешли на мультивекторные DDoS-атаки 1
24.04.2024 Хакеры усилили мощность DDoS-атак на Россию. Главные цели - ИТ и телеком 1
24.07.2023 Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года 1
02.03.2023 «Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года 1
12.01.2023 Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики 1
21.11.2022 ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel 1
07.11.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года 2
13.10.2022 Аналитический отчет «Транстелекома»: больше всего DDoS-атак пришлось на промышленность и госорганы 1
25.04.2022 Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года 2
12.11.2019 Больше половины DDoS-атак в сентябре организовали школьники 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
27.03.2019 «Ростелеком» сообщил о росте числа и мощности DDoS-атак на российские компании 1
28.01.2019 Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi 3
31.10.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск DDoS-атак на образовательные учреждения 1
24.07.2018 Отчет «Лаборатории Касперского»: камеры видеонаблюдения и принтеры вновь используются для DDoS-атак 1
05.07.2017 Сервис DDoS-GUARD внесен в реестр отечественного ПО 1
28.03.2017 DDoS-сервисы превращаются в «солидные бизнесы» с бонусными баллами и программами лояльности 1
26.01.2017 Росгвардию атаковали хакеры со 160 тыс. IP-адресов 2
09.12.2016 «Ростелеком» отразил DDoS-атаки на крупнейшие банки и финансовые организации России 1
11.11.2016 «Сбербанк онлайн» пережил многочасовой сбой 1
10.11.2016 Сбербанк, Альфа-банк под масштабной атакой хакеров 1
31.10.2016 «Лаборатории Касперского» зафиксировала увеличение числа «умных» DDoS-атак 1
04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC 1
23.07.2015 Обнаружен новый бэкдор для Linux 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 10
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 162 7
Dr.Web - Доктор Веб 1277 6
Ростелеком 10428 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 5
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 49 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1183 4
Selectel - Селектел 462 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 2
Google LLC 12351 2
Zayo Group 3 1
Accton Technology - SMC Networks 26 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Softline - K2-9b Group - К2-9б Групп 6 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Cisco Systems 5238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8623 1
Microsoft Corporation 25342 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 189 1
Softline - Софтлайн 3339 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1549 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 516 1
ZyXEL Communications 302 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 353 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 171 1
Deutsche Telekom 928 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 725 1
Yahoo! 3711 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
Казахтелеком 339 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
Cloudflare 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 3
Альфа-Банк 1891 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Visa International 1977 2
Стример НПО 24 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2746 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1090 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
GFG - Lamoda - Купишуз 199 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 1
American Express - Amex 335 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1693 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Assist - Ассист 215 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 388 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 534 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 67 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
OSI - Open Source Initiative 77 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 53
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3593 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 29
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 53 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17207 24
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1358 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 17
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 972 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4379 14
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 73 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 12
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 234 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12091 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5420 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6646 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3286 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7053 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9815 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2458 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 6
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 401 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4284 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 869 5
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6229 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 966 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3079 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3200 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 163 4
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 257 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17857 4
SOCKS - сетевой протокол сеансового уровня модели OSI - Open Systems Interconnection model 36 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1887 3
Linux OS 11037 9
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 6
Кибербезопасность - DoS DNS Amplification - тип DDoS-атаки, используя открытые DNS-серверы для увеличения объёма трафика, направленного на жертву 16 5
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 4
Microsoft Windows 16446 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 20 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 73 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 33 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 9 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 379 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 33 1
Microsoft SSRS - Microsoft SQL Server Resolution Service 8 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 184 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 115 1
МТС RED Security Anti-DDoS 21 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 40 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec ISTR - Internet Security Threat Report 11 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 19 1
Телеком Биржа - ServicePipe FlowCollector 12 1
Ansible 124 1
Positive Technologies - MaxPatrol O2 - MaxPatrol BAD - MaxPatrol Behavioral Anomaly Detection - AI/ML-модуль 5 1
ITG - VAS Experts - СКАТ AntiDDoS 1 1
Linux iptables 15 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 338 1
Red Hat Ansible 126 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Intel x86 - архитектура процессора 1996 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Терещенко Артем 33 4
Киселёв Алексей 81 4
Терещенко Денис 93 2
Избаенков Артем 20 2
Монахов Дмитрий 22 1
Пучков Николай 5 1
Красильников Роман 5 1
Спирин Геннадий 4 1
Курнаков Денис 3 1
Гуденко Илья 27 1
Ведерников Антон 14 1
Хлебунов Михаил 39 1
Пудовкин Евгений 13 1
Кузин Павел 1 1
Галушкин Олег 182 1
Врублевский Павел 103 1
Гавриченков Артем 8 1
Артимович Дмитрий 42 1
Лямин Александр 74 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Голованов Сергей 70 1
Савельев Михаил 44 1
Тугов Александр 16 1
Овечкин Александр 13 1
Дугин Андрей 32 1
Мирошниченко Иван 4 1
Киреев Иван 37 1
Ермаков Кирилл 7 1
Меджлумов Муслим 25 1
Афанасьев Алексей 25 1
Щербаков Сергей 32 1
Мякишева Марина 84 1
Зеренков Андрей 7 1
Соколов Сергей 8 1
Ткачев Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 10
Германия - Федеративная Республика 12969 8
Европа 24688 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 5
Южная Корея - Республика 6882 5
Китай - Тайвань 4149 5
Индия - Bharat 5735 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 3
Япония 13572 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 3
Франция - Французская Республика 8007 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 3
Азия - Азиатский регион 5767 2
Сингапур - Республика 1916 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Канада 4999 2
Израиль 2791 2
Ближний Восток 3055 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Бразилия - Федеративная Республика 2461 2
Индонезия - Республика 1022 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2707 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 2
Нидерланды 3649 2
Румыния 743 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 178 1
Казахстан - Республика 5851 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Европа Восточная 3124 1
Америка Южная 870 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 3
Энергетика - Energy - Energetically 5535 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6425 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8919 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2670 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 131 1
Национальный проект 377 1
Спорт - Гольф 96 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3679 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1891 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Английский язык 6896 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Forbes - Форбс 933 2
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
The Verge - Издание 602 1
Wikipedia - Википедия 603 1
РИА Новости 1002 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 56 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Securelist 26 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
Новая газета 24 1
Regnum - Регнум 112 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 103 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
