Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность DoS SYN Flood разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS)
- SYN Flood перегружает сервер поддельными SYN-запросами, блокируя доступ легитимных пользователей. Атаки измеряются десятками и сотнями гигабит в секунду. При таких объемах канал клиента загружается полностью до того, как пакеты дойдут до хоста.
- DDoS
- DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Артем 33 4
|Киселёв Алексей 81 4
|Терещенко Денис 93 2
|Избаенков Артем 20 2
|Монахов Дмитрий 22 1
|Пучков Николай 5 1
|Красильников Роман 5 1
|Спирин Геннадий 4 1
|Курнаков Денис 3 1
|Гуденко Илья 27 1
|Ведерников Антон 14 1
|Хлебунов Михаил 39 1
|Пудовкин Евгений 13 1
|Кузин Павел 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Врублевский Павел 103 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Артимович Дмитрий 42 1
|Лямин Александр 74 1
|Гвоздев Дмитрий 139 1
|Голованов Сергей 70 1
|Савельев Михаил 44 1
|Тугов Александр 16 1
|Овечкин Александр 13 1
|Дугин Андрей 32 1
|Мирошниченко Иван 4 1
|Киреев Иван 37 1
|Ермаков Кирилл 7 1
|Меджлумов Муслим 25 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Мякишева Марина 84 1
|Зеренков Андрей 7 1
|Соколов Сергей 8 1
|Ткачев Дмитрий 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.