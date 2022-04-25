Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о запуске бесплатной защиты всех своих сервисов от DDoS-атак на уровне L3-L4. Решение предназначено для фильтрации входящего сетевого трафика и активировано для клиентов Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Защита предоставляется при: размещении оборудования, аренде выделенных серверов, размещении инфраструктуры в аттестованном сегменте ЦОДа, использовании сервисов облачной платформы Selectel.

Непрерывный мониторинг с помощью решения от Selectel поможет быстро и своевременно зарегистрировать DDoS-атаку. Это позволит среагировать на нее без полной блокировки IP-адреса и минимизировать риск простоя (даунтайма) для клиентов.

«Атака типа “отказ в обслуживании” — один из самых популярных видов атак на ИТ-инфраструктуру. Ее смысл заключаются в резком увеличении трафика на ресурс, в результате чего реальные пользователи не могут получить к нему доступ, — сказал Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — В марте этого года количество подобных атак, по данным Selectel, увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество уникальных IP-адресов, на которые были зафиксированы атаки, увеличилось примерно в 2,5 раза. DDoS-атаки значительно увеличивают нагрузки на сетевые инфраструктуры и специалистов, работающих с сервисами защиты. В связи с этим возникла необходимость в запуске нового решения, которое сможет защитить наших клиентов от подобных вредоносных действий».

Новая система реагирования на DDoS-атаки от Selectel представляет собой защиту на уровне L3-L4, обеспечивающую доступность сервисов клиентов. Решение блокирует SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд и атаки с отражением на основе UDP. При обнаружении атаки защита не будет блокировать клиентский IP-адрес целиком: фильтроваться будет только трафик, относящийся непосредственно к DDoS-атаке.

Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар
Безопасность

Система способна обеспечить защиту от атак до сотен Гбит/с. В случае более сложных или объемных атак рекомендуется подключать более продвинутые сервисы защиты от партнеров компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор баз данных PostgreSQL

«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android

Облачное резервное копирование становится все более популярным

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone

Взломщики банков научились подкладывать хакерские файлы в переписку на Microsoft Exchange

В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»