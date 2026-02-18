Разделы

СОБЫТИЯ

18.02.2026 Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают расти 1
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 1
28.08.2025 Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel 1
07.04.2025 Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах 1
02.04.2025 Selectel запустил в облаке готовый кластер для OpenSearch 1
14.02.2025 Отчет Selectel: Количество и мощность DDoS-атак активно растут, но их продолжительность остается на уровне 7 минут 1
23.01.2025 Новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML 1
23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 1
20.11.2024 Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей 1
11.03.2024 Selectel запустил сервис «Готовое облако ‎1С» 1
13.12.2023 Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года 1
30.11.2023 Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы 2
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 1
21.03.2023 Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов 2
21.03.2023 Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» 1
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
13.02.2023 Неочевидные факторы за и против миграции в облака 1
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1
25.04.2022 Selectel запустила бесплатную защиту от DDoS-атак 1
05.04.2022 Услуги Selectel стали доступны в новом регионе «Амстердам» 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
31.07.2020 Олег Любимов, Selectel -

На российском облачном рынке почти не осталось независимых компаний среднего размера

 1
27.07.2020 На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
06.04.2020 Selectel предложила бесплатные облака медицинским и образовательным проектам 1
31.01.2020 В облачной платформе Selectel появилась технология Serverless 1
06.12.2019 Selectel локализует облачную платформу в регионах 1
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 2
24.07.2019 Олег Любимов -

Залог успеха – в гибком подходе к заказчикам

 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Selectel Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

