Получите все материалы CNews по ключевому слову
Selectel Cloud Selectel Облачная платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Selectel Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
|Любимов Олег 53 9
|Тугов Александр 16 5
|Ансимов Константин 35 5
|Романько Иван 5 4
|Пимков Сергей 13 3
|Гришин Александр 28 2
|Налепов Роман 21 1
|Косолапов Кирилл 6 1
|Дружинин Юрий 3 1
|Худяков Александр 6 1
|Кирпинский Владислав 3 1
|Тугарев Артем 8 1
|Эжаева Аэлита 1 1
|Шуняев Николай 3 1
|Радыгин Андрей 2 1
|Ведерников Антон 14 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|Дуров Павел 316 1
|Суслов Андрей 12 1
|Волков Михаил 69 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Афанасьев Сергей 23 1
|Александров Александр 85 1
|Левиев Лев 31 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Пивоваров Даниил 2 1
|Баталов Александр 29 1
|Шурупов Дмитрий 1 1
|Столяров Дмитрий 4 1
|Листопад Андрей 4 1
|Исаев Дмитрий 54 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.