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Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура Облака

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel начал работать в Узбекистане и до конца 2020 г. выйдет на рынок Белоруссии. В развитие за рубежом Selectel вложит до $5 млн в течение трех лет.

«Мы высоко оцениваем потенциал стран Восточной Европы и Средней Азии, в среднесрочной перспективе ожидаем появления там быстрорастущих облачных рынков. После запусков в Узбекистане и Белоруссии, компания продолжит экспансию в другие страны этих регионов», — сказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Узбекистан стал первым иностранным государством, где Selectel локализовал бизнес и открыл представительство. Провайдер разместил собственную инфраструктуру в Ташкенте, что обеспечило высокую скорость и бесперебойную работу развернутых на ней сервисов. Сейчас компания продвигает в Узбекистане бизнес-приложения — пакет офисных программ Selectel Office и многофункциональный мессенджер Selectel Chat. В ближайшие месяцы продуктовая линейка пополнится облачными инфраструктурными сервисами.

«Наша модель развития позволила выйти на рынок Узбекистана в короткие сроки. Между началом работ и запуском первых сервисов прошло всего несколько месяцев. В июле мы запустим там облачную платформу Selectel и уже в этом году ожидаем выйти на операционную прибыль. Первые результаты показывают, что решения Selectel востребованы не только в быстро растущей отрасли ИТ, но и в традиционных для Узбекистана сферах бизнеса», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

Также Selectel продолжит расширять географию бизнеса в российских регионах. В декабре 2019 г. компания открыла первую точку присутствия в Новосибирске. В течение этого года Selectel готовится разместить инфраструктуру и начать предоставление услуг в Екатеринбурге и Владивостоке.



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