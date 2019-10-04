На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения

Ключевой темой Selectel TechDay ожидаемо стали облачные технологии. В этом году миграцию в облако активизировали бизнесы, которые традиционно предоставляли услуги на базе on-premise инфраструктур: банки, ИT-компании, консалтинговые фирмы. По данным RightScale, 58% крупных компаний используют для своих систем гибридную стратегию, комбинируя публичные и приватные облака.

Интерес ИТ-профессионалов прикован к платформенным сервисам. Среди них ― инструменты анализа данных, бессерверные вычисления, управляемые базы данных, Kubernetes-кластеры. Понимая это, провайдеры стараются сделать эти решения более доступными для конечных пользователей. Selectel работает над тем, чтобы клиенты могли быстрее запускать свои решения в облаке и подключать дополнительные сервисы через единый интерфейс управления.

«За 10 лет Selectel создал широкую линейку облачных продуктов. В этом году мы сфокусировались на их объединении в рамках «Облачной платформы Selectel» и разработке новых платформенных сервисов. До конца этого года планируем сделать три больших анонса — Managed Databases, Managed Kubernetes и Serverless: облачные функции», — объявил со сцены конференции Даниил Пивоваров, старший менеджер продуктов Selectel.

Сейчас в «Облачную платформу Selectel» объединены облачные серверы и облачное хранилище, кластеры Kubernetes в облаке, балансировщик нагрузки, сети доставки контента, DNS-хостинг и мониторинг.

Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов презентовал первый в России сервис на базе технологии программно-определяемого сервера — Selectel Hyper Server. Он позволяет объединять вычислительные мощности нескольких физических серверов в рамках одной виртуальной машины с сотнями ядер и десятками терабайт оперативной памяти. Это удобное и экономичное решение для наращивания ресурсов систем с вертикальным масштабированием, например, корпоративных ERP-систем и in-memory баз данных. Представитель компании SAP сообщил, что Selectel Hyper Server уже применяет компания-пользователь SAP/HANA.

В других докладах спикеры Selectel TechDay рассказали о трендах в индустрии в целом, про защиту от кибератак на API и 152-ФЗ «О персональных данных». Завершила конференцию панельная дискуссия «Как развивать ИТ-инфраструктуру по мере роста бизнеса?». Свои варианты ответа на этот вопрос предлагали клиенты Selectel — «Иркутская нефтяная компания», «Центр речевых технологий», retailCRM и другие.

Шестая конференция Selectel TechDay собрала более 200 участников, свыше 500 человек следили за онлайн-трансляцией. Мероприятие состоялось 26 сентября в Петербурге.