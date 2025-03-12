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ИНК Иркутская нефтяная компания

ИНК - Иркутская нефтяная компания

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).


12.03.2025 ГК «Корус Консалтинг» нарастила выручку от ИТ-услуг на 19% за 2024 год 1
05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25% 1
17.09.2024 SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании 1
05.06.2024 «Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях 2
30.05.2024 Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM 2
14.05.2024 ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» 2
13.05.2024 «КОРУС Консалтинг» разработал для Иркутской нефтяной компании методологию управления запасами на базе 1С 2
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 1
16.05.2023 ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить 1
30.03.2023 «Инфосистемы джет» разработала стратегию развития ИБ для ИНК 1
25.01.2023 ИНК внедрила платформу Magenta 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
09.11.2022 «Билайн Бизнес» и «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE 1
06.09.2022 «Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP 1
24.08.2021 «Маджента» оптимизировала управление спецтехникой и транспортом в «Иркутской нефтяной компании» 2
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года 1
14.12.2020 «Крок» создала виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков «Иркутской нефтяной компании» 2
03.12.2020 Сергей Пауков, КРОК -

Бизнес старается обеспечить безопасность офисных пространств инфраструктурными решениями

 1
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» 2
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании 2
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 1
28.06.2016 Axelot разработал базу данных оборудования для «Иркутской нефтяной компании» 2
24.03.2016 МТС обеспечит связью иркутских нефтяников и энергетиков 1
18.07.2013 RKIT Group оптимизировала базу данных в «Ангарской нефтехимической компании» 1
29.05.2013 «Иркутская нефтяная компания» автоматизировала процессы МТО и управления НСИ на базе решений 1С 1
25.02.2013 14 марта состоится конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» 1
26.11.2012 «Иркутская нефтяная компания» управляет документами с помощью Docsvision 2
27.01.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security «Иркутской Нефтяной Компании» 4

Публикаций - 31, упоминаний - 44

ИНК и организации, системы, технологии, персоны:

8299 8
Крок - Croc 1778 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 4
Softline - Софтлайн 2870 4
SAP SE 5294 3
Docsvision - ДоксВижн 1010 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 3
Lenovo Group 2297 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 35 2
Информ 303 2
Softline - Polymatica - Полиматика 176 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 248 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 190 2
Broadcom - VMware 2383 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 171 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
ИСИБ - Сибирский центр информационных технологий - ISIB 3 1
Selectel - Селектел 395 1
RetailCRM 32 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
RightScale 8 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 1
Microsoft Corporation 24703 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
Oracle Corporation 6723 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
АртАйТи - artIT 2 1
1С-Рарус 888 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ростех - Радиозавод 68 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 4
Газпром нефть 625 4
Газпром ПАО 1347 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 2
Русагро Группа Компаний 280 2
Роснефть - РН-Иркутскнефтепродукт 2 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 7 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Татнефть 227 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 249 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
Роснефть - РН-ВЧНГ - РН-Верхнечонскнефтегаз 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1918 1
Связной ГК 1372 1
Деловые Линии ГК 69 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1973 2
Федеральное казначейство России 1788 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
Правительство Иркутской области 30 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5991 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28028 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10352 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6720 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 7
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Россия - СФО - Иркутская область 1122 23
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 947 4
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
Украина 7639 2
Европа Восточная 3100 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1247 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
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Германия - Федеративная Республика 12721 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2970 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2770 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1165 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3005 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2447 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 325 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Европа 21831 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Испания - Королевство 3723 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48467 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5459 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13729 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14580 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 3
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Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 180 2
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4059 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4887 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
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Selectel TechDay 6 1
Нефтегазснаб 1 1
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1С Вернисаж программных продуктов 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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