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ИНК Иркутская нефтяная компания
Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
ИНК и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
|Ашроев Вадим 3 3
|Норкин Станислав 2 2
|Нуралиев Борис 290 2
|Науменко Оксана 4 2
|Гулевич Никита 1 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Овчинников Александр 6 1
|Ткачев Владимир 12 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Палий Анатолий 3 1
|Уколова Мария 7 1
|Березной Андрей 41 1
|Пауков Сергей 14 1
|Коломиец Алексей 1 1
|Тугов Александр 14 1
|Бобровников Борис 103 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Пивоваров Даниил 1 1
|Делицын Леонид 129 1
|Орлов Александр 10 1
|Калаев Дмитрий 22 1
|Алексеева Марина 22 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Ярцев Олег 1 1
|Будяков Андрей 1 1
|Сотников Павел 1 1
|Сачков Дмитрий 1 1
|Ваулина Елена 1 1
|Бородов Герман 18 1
|Панасюк Анастасия 1 1
|Конин Андрей 1 1
|Хабибуллина Лейсан 1 1
|Караев Абдулла 2 1
|Никулин Максим 3 1
|Гуренков Михаил 30 1
|Стадухин Кирилл 1 1
|Ашихмин Владимир 2 1
|Дмитриченко Алексей 1 1
|Сысоев Андрей 2 1
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