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ИНК внедрила платформу Magenta

В результате внедрения цифровой платформы Magenta Иркутская нефтедобывающая компания снизила простои скважин и повысила коэффициент утилизации отдельных видов спецтехники до 76%.

Цифровая платформа Magenta представляет собой единый инструмент для заказа и диспетчеризации заявок на обслуживание скважин. Система автоматически подбирает технику, необходимую для выполнения всех операций в рамках технологического процесса, планирует для нее время прибытия на объекты и маршруты.

Благодаря учету при планировании порядка выполнения работ, взаимозависимости операций, факторов, влияющих на своевременность прибытия на объекты, удается синхронизировать задействованные виды техники и эффективно использовать ресурсы. Компания повысила уровень утилизации отдельных видов техники до 76%, увеличилось количество обработок скважин в день и сократились смены работы транспорта.

Модуль мониторинга платформы Magenta в режиме реального времени собирает данные о ходе работ с бортовых устройств GPS-отслеживания, мобильных рабочих мест водителей и выявляет отклонения от сменных графиков. Это позволяет диспетчеру эффективнее осуществлять оперативное управление. Данные о фактической занятости техники используются для расчетов с подрядчиками. Информация о занятости водителей позволяет вести учет рабочего времени.

Платформа интегрирована в информационное окружение ИНК, что снизило трудозатраты и повысило скорость обработки информации.

«В результате внедрения платформы Magenta коэффициент утилизации по отдельным видам техники вырос с 34% до 76%. Мы стали обрабатывать больше скважин в день и сократили смены работы транспорта. Данные, которые мы получили после запуска системы, стали базой для принятия решения о расширения покрытия мобильной сети и установки Wi-Fi-спотов на объектах. Благодаря этому участники процессов быстрее обмениваются данными, что повышает слаженность и эффективность процессов», – сказала Наталья Багдуева, ведущий консультант по внедрению информационных систем в Иркутской нефтяной компании.

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