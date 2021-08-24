«Маджента» оптимизировала управление спецтехникой и транспортом в «Иркутской нефтяной компании»

«Иркутская нефтяная компания» внедрила цифровую логистическую платформу Magenta. Система позволяет эффективнее управлять технологическим транспортом, межскладскими грузоперевозками и перевозками персонала.

Переход на единую платформу позволил ИНК повысить утилизацию транспорта, оптимизировать ресурсы, повысить качество оперативного управления процессами. Прием заявок был унифицирован и теперь осуществляется через Портал заказчика либо посредством мобильного приложения. Система оптимальным образом назначает технику на поступающие заявки с учетом приоритетности работ, позволяя, при необходимости, скорректировать построенные расписания вручную. Платформа поддерживает работу с сетью ведомственных дорог, благодаря чему планирование маршрутов движения техники осуществляется с учетом доступности транспортных путей.

Для водителей было разработано мобильное приложение, на которое передается запланированное расписание. Приложение работает в режиме навигатора даже при отсутствии покрытия сотовой сети, помогая водителю быстро добраться к месту выполнения работ. Также использование мобильного приложения упрощает коммуникации с диспетчерами и заказчиками техники. С целью оптимизации взаимодействия с заказчиками транспорта реализована возможность оповещения о статусах заявок по email, на Портале и в форме push-уведомлений в мобильном приложении.

Платформа Magenta состоит из нескольких модулей. Модуль «Технологический транспорт» позволяет мастерам заказывать технологический процесс или конкретный вид техники. Модуль содержит конструктор технологических процессов, с помощью которого технолог может описать последовательность выполнения операций, их взаимозависимость, длительность, типы техники, необходимые для выполнения работ. Magenta учитывает эту информацию, а также данные о географическом расположении транспорта и других запланированных работах, и назначает транспорт на заявки. Благодаря автоматизации процесса планирования система гарантирует, что каждая единица техники своевременно прибудет на объект для выполнения запланированного этапа работ.

Интеграция платформы с системами GPS-мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение транспорта. Данные, поступающие с мобильных рабочих мест водителей, помогают диспетчеру отслеживать ход работ, оперативно назначать технику на срочные заявки, перераспределять технику. Magenta формирует отчеты по фактической длительности работы техники, что повышает прозрачность взаимодействия с подрядчиками.

Модуль «Служебные поездки» оптимизирует управление перевозками офисных сотрудников и инженеров на месторождениях. Пассажиры могут заказать поездку на Портале Magenta или с помощью мобильного приложения. Система автоматически планирует перевозки с учетом требований каждой заявки, времени подачи и прибытия в пункты назначения. Благодаря динамическому планированию и возможности объединения маршрутов нескольких сотрудников в совместные поездки, затраты на перевозку являются оптимальными.

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С целью оптимизации взаимодействия с подрядными организациями был разработан модуль «Подрядчики». Он позволяет сотрудникам ИНК и представителям подрядчиков упорядочить процесс регистрации заявок на перемещение грузов и выполнение работ, планировать наряды вручную и в автоматическом режиме. Модуль содержит статистические данные по работам транспортных подрядчиков за прошлые периоды, что упрощает принятие решений по выбору организации для исполнения поступающих заявок при планировании в ручном режиме в целях равномерного распределения объема работ между исполнителями.

«Использование системы Magenta уже позволило нам реализовать изменения в процессах, которые давно назрели, в частности мы создали единый центр планирования и диспетчеризации, что обеспечило прозрачность распределения транспорта и устранило конфликты между подразделениями. Благодаря системной работе по повышению КПИ (коэффициента полезного использования) техники, удалось повысить КПИ с 23% до более чем 80%.

За счет использования мобильных приложений водителей, на которые передается детальная информация о работах, число звонков от водителей диспетчеру снизилось более чем в 2 раза. Мы продолжаем развитие системы и ожидаем еще больших результатов от ее использования в будущем», - сказал Коломиец Алексей Николаевич, начальник управления технологического транспорта ООО «Иркутская нефтяная компания».