Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25%

Трансформация системы управления активами с помощью EAM-решения «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0, благодаря которой создана единая цифровая среда для повышения эффективности управления целостностью активов Иркутской нефтяной компании (ИНК), помогла сократить длительность ремонтов, а также связанных с ними простоев оборудования на 20–25%. Проект реализован совместно с компанией «Деснол», разработчиком и интегратором решений экосистемы «1С:ТОИР». Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

ИНК — независимый производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Успешно сотрудничает с компанией «Деснол», российским центром практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, с 2014 г., когда был запущен первый проект по внедрению «1С:ТОИР» редакции 1.3. Позднее в этом партнерстве удалось оптимизировать процесс проактивного мониторинга оборудования и разработать мобильное приложение под текущие потребности бизнеса, а в 2023 г. выполнить переход к новой адаптированной версии 3.0 решения «1С:ТОИР Корп».

Основными предпосылкам для трансформации системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования стали значительное увеличение фонда оборудования, развитие новых продуктовых направлений и необходимость перехода от ручного управления к процессной модели. Проект послужил катализатором для внедрения лучших практик управления производственными активами и стал центральным звеном в автоматизации сквозных бизнес-процессов, повлияв на всю деятельность ИНК: он повлек за собой интеграцию с 20 смежными ИТ-продуктами и сервисами и помог сократить длительность ремонтов, а также связанных с ними простоев оборудования на 20–25%.

В ходе выполнения проекта были реализованы такие сложные и масштабные задачи, как разработка различных уровней базы данных (от дивизиона до элемента оборудования), обеспечена синхронизация данных для контроля состояния активов, выполнена интеграция «1С:ТОИР Корп» с «1С:МТО», «1С:MDM», «1С:ЗУП», «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия», Appius-PLM, производственным порталом.

Создано свыше 300 функциональных опций, форм и улучшений, база данных оборудования увеличилась в пять раз, библиотека шаблонов наряд-заказов пополнилась на пять тыс. экземпляров, добавлена возможность расчета плановой и фактической стоимости корректирующих работ и выстраивания cashflow. В итоге ИНК получила уникальный инструмент оперативного планирования на основе рисков и приоритизации работ, и он уже используется на производственных объектах предприятия.

Проект служит наглядным примером того, как цифровизация и переход от управления ТОиР к управлению активами влияет на операционную деятельность, ключевые показатели эффективности и надежности используемого оборудования, внедрение безбумажного технического обслуживания и цифровую среду организации в целом. Чтобы распространить этот ценный опыт среди других компаний и подчеркнуть важность цифровизации ТОиР, ИНК и Деснол выдвинули в 2024 г. результат совместной работы на конкурс «Проект года», который организует профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO.

«Основная идея проекта — внедрить риск-ориентированный подход, чтобы повысить эффективность управления целостностью активов. Для этого нам потребовалось глобально пересмотреть возможности системы EAM и объединить комплекс данных. Центральным звеном в этом процессе стали ИТ-решения компании «Деснол», с которой мы активно сотрудничаем уже 10 лет и которая является разработчиком и интегратором экосистемы "1С:ТОИР", — сказал Артур Черехович, начальник управления по безопасности и эффективности производственных процессов ИНК. — Выдвигая результат нашего труда на Global CIO, мы, прежде всего, привлекаем внимание профессионального сообщества к вопросу поиска возможностей для оптимизации управления активами и, конечно же, делимся своими наработками и методикой в этой области».