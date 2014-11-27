МВД РФ БСТМ Бюро специальных технических мероприятий Бюро спецтехнических мероприятий МВД РФ Управление К Управление информационного и оперативно-технического обеспечения УСТМ
|27.11.2014
|
МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета
Из общего количества преступлений в сфере ИТ, по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, 20% составляют мошенничества, 17% — кражи. Однако думать, что на извлечение реальн
|29.07.2011
|
Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
Медведев подписал указ о назначении генерал-майора полиции Алексея Мошкова на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий — подразделения Министерства внутренних дел РФ, деят
|22.03.2010
|
iFolder.ru снова работает
ании «Агава» разрешили возобновить работу проекта. «Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Управления К БСТМ МВД России. При их непосредственном участии процесс следствия сдвинулся с м
|09.09.2008
|
МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников
телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенни
|21.06.2006
|
Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете
масштабу их фактического распространения в стране. "Представленная в ходе проверки управлением «К» БСТМ МВД России справка о работе данного подразделения по борьбе с распространением порнограф
МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мирошников Борис 61 21
|Мошков Алексей 13 13
|Медведев Дмитрий 1636 9
|Чичваркин Евгений 162 8
|Стоянов Руслан 33 6
|Путин Владимир 2832 5
|Левин Борис 50 5
|Сачков Илья 117 5
|Касперский Евгений 310 4
|Мамут Александр 129 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Чачава Александр 82 4
|Мачабели Константин 7 4
|Касперская Наталья 280 4
|Гурин Олег 9 3
|Косичкин Роман 3 3
|Никишин Андрей 17 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Лавринова Анна 13 3
|Попелышей Дмитрий 4 3
|Жукова Лариса 4 3
|Голов Андрей 45 3
|Слуцкий Александр 14 3
|Гервис Юрий 11 3
|Наумов Максим 97 3
|Гостев Александр 82 3
|Власкин Андрей 18 3
|Кузнецов Антон 10 3
|Калгин Алексей 7 3
|Левашев Дмитрий 4 3
|Осипов Юрий 35 3
|Левин Леонид 126 3
|Кузьмин Алексей 38 3
|Сычев Артем 60 3
|Антимонов Сергей 11 3
|Латыш Дмитрий 5 2
|Освальдо Дмитрий 2 2
|Иконникова Наталья 2 2
|Курашова Екатерина 2 2
|Щеголев Игорь 692 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.