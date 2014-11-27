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МВД РФ БСТМ Бюро специальных технических мероприятий Бюро спецтехнических мероприятий МВД РФ Управление К Управление информационного и оперативно-технического обеспечения УСТМ



27.11.2014 МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета

Из общего количества преступлений в сфере ИТ, по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, 20% составляют мошенничества, 17% — кражи. Однако думать, что на извлечение реальн
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ

Медведев подписал указ о назначении генерал-майора полиции Алексея Мошкова на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий — подразделения Министерства внутренних дел РФ, деят
22.03.2010 iFolder.ru снова работает

ании «Агава» разрешили возобновить работу проекта. «Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Управления К БСТМ МВД России. При их непосредственном участии процесс следствия сдвинулся с м
09.09.2008 МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников

телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенни
21.06.2006 Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете

масштабу их фактического распространения в стране. "Представленная в ходе проверки управлением «К» БСТМ МВД России справка о работе данного подразделения по борьбе с распространением порнограф

Публикаций - 175, упоминаний - 246

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23820 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4341 14
7315 10
Apple Inc 11427 9
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 494 8
Lenovo Motorola 3506 8
Информзащита 687 7
Sony 6497 6
Google LLC 11173 6
InfoWatch - Инфовотч 954 6
Samsung Electronics 9856 5
VK - Mail.ru Group 3249 5
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 5
Intel Corporation 11776 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2975 4
Цифра ГК 2202 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8217 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 105 4
SAP SE 4998 4
Dr.Web - Доктор Веб 1222 4
Trend Micro 583 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7309 4
LG Electronics 3559 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 4
ДиалогНаука 238 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 4
Forcepoint - Websense 125 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 395 3
IBM - International Business Machines Corp 9273 3
Yandex - Яндекс 6049 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 3
ИКС 287 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 80 3
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 3
HTC Corporation 1500 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1069 3
Lenovo Group 2207 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 2
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. 35 2
Amazon Inc - Amazon.com 2849 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6158 9
Евросеть 1402 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2518 4
ВТБ - ВТБ24 661 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 3
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 3
Dixis - Диксис 360 3
Россети Ленэнерго 2408 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 3
Газпром ПАО 1192 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6346 3
Совкомбанк Совесть 271 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 2
ПСБ - Промсвязьбанк 753 2
Абсолют Банк 190 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 348 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 2
КонсультантПлюс 118 2
Композит 85 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 2
РЖД - Российские железные дороги 1690 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
Цифроград 171 2
Беталинк 103 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2556 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 240 2
Пепеляев Групп 27 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 1
Volvo Cars 250 1
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 701 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 1
Nikitin Music Group - Никитин Рекордз - Никитин Медиа Диджитал Контент - Никитин ФГ - Никитин Фирма грамзаписи 4 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 311 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18570 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3109 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9722 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 585 14
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 11
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3933 9
Президент Российской Федерации 3857 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 81 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2923 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 5
Судебная власть - Judicial power 2153 5
Правительство Москвы 2102 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 394 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 216 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1234 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 76 3
НПС - Национальный платежный совет 29 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 102 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2547 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 349 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 80 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Ассоциация менеджеров 97 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 11 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Единая Россия - Политическая партия 274 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 102 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
ЛДПР 100 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21215 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55908 42
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4195 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41421 28
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Microsoft Windows 2000 12869 10
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Apple iOS 7074 7
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Age of Kings 3460 6
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Apple iPhone 6 6314 5
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Linux OS 8627 3
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Oxygen Software - Мобильный криминалист 7 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 7 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 110 2
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