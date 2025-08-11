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МВД РФ БСТМ Бюро специальных технических мероприятий Бюро спецтехнических мероприятий МВД РФ Управление К Управление информационного и оперативно-технического обеспечения УСТМ

СОБЫТИЯ


11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

моченный Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант». Под арестом находится Ан
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»

) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгий Сатюков объявлен в розыск по обвинению в получении взяток в особо кру
21.02.2024 БСТМ МВД России и F.A.C.C.T. ликвидировали группу вымогателей SugarLocker

аккаунт все того же @GustaveDore. Всю собранную информацию эксперты F.A.C.C.T. передали в полицию — БСТМ МВД России. В январе 2024 г. трое членов группы SugarLocker были задержаны сотрудниками

20.02.2024 В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию

Сдача шифровальщика данных в аренду Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при поддержке специалистов ИБ-комп
27.11.2014 МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета

Из общего количества преступлений в сфере ИТ, по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, 20% составляют мошенничества, 17% — кражи. Однако думать, что на извлечение реальн
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ

Медведев подписал указ о назначении генерал-майора полиции Алексея Мошкова на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий — подразделения Министерства внутренних дел РФ, деят
22.03.2010 iFolder.ru снова работает

ании «Агава» разрешили возобновить работу проекта. «Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Управления К БСТМ МВД России. При их непосредственном участии процесс следствия сдвинулся с м
09.09.2008 МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников

телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенни
21.06.2006 Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете

масштабу их фактического распространения в стране. "Представленная в ходе проверки управлением «К» БСТМ МВД России справка о работе данного подразделения по борьбе с распространением порнограф
11.04.2005 Управление "К" МВД: наши хакеры - "лучшие" в мире

Российские хакеры — «лучшие» в мире, так как наша страна отличается высоким уровнем преподавания математики и подготовки программистов. Об этом заявил глава Управления "К" МВД, генерал-лейтенант милиции Борис Мирошников на конгрессе по преступности в сфере информационных технологий, проходящем в Лондоне. По его словам, современные хакеры поняли, чт
11.10.2004 Управление "К" МВД: количество выявленных ИТ-преступлений в РФ удваивается ежегодно

чество таких преступлений возросло более чем в 3 раза. В период с декабря 2003 г. по январь 2004 г. управлением "К" МВД России были установлены 2 гражданина, которые незаконно скопировали и пыт

Публикаций - 292, упоминаний - 417

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Lenovo Motorola 3566 18
9594 15
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Информзащита 941 10
Apple Inc 13154 10
Ростелеком 10948 8
Yandex - Яндекс 9215 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
МегаФон 10742 7
VK - Mail.ru Group 3602 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
Sony 6739 6
Trend Micro 651 6
ДиалогНаука 271 6
Google LLC 12688 6
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 6
Intel Corporation 12811 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Verisign 362 5
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 5
Samsung Electronics 11064 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Adobe Systems 1597 4
Webmoney - Вебмани.Ру 547 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 4
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 4
Forcepoint - Websense 140 4
Motorola Inc 1156 4
Прикладная логистика НИЦ 17 4
SAP SE 5601 4
LG Electronics 3735 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
Евросеть 1421 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Газпром ПАО 1493 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Assist - Ассист 218 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
BMW Group 482 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 3
Цифроград 171 3
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Беталинк 105 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Wex - криптобиржа 8 3
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Абсолют Банк 249 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
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ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 5
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Демократическая политическая партия США 122 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
Дружественный Рунет 11 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 117
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 49
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 23
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Стандартизация - Standardization 2339 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 12
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 12
Google Android 15243 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Apple iOS 8583 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Linux OS 11533 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
FreePik 1841 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Office 4170 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Apple - App Store 3109 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Oxygen Software - Мобильный криминалист 8 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Мирошников Борис 63 30
Мошков Алексей 13 13
Медведев Дмитрий 1665 10
Левин Борис 57 10
Мачабели Константин 13 10
Стоянов Руслан 37 9
Сачков Илья 126 7
Власкин Андрей 18 7
Путин Владимир 3454 7
Михайлов Сергей 58 6
Касперский Евгений 337 5
Мамут Александр 133 5
Чачава Александр 124 5
Гостев Александр 84 5
Мамыкин Владимир 44 5
Касперская Наталья 319 5
Левин Леонид 134 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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