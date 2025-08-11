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МВД РФ БСТМ Бюро специальных технических мероприятий Бюро спецтехнических мероприятий МВД РФ Управление К Управление информационного и оперативно-технического обеспечения УСТМ
СОБЫТИЯ
|11.08.2025
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В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке
моченный Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант». Под арестом находится Ан
|17.04.2024
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Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»
) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгий Сатюков объявлен в розыск по обвинению в получении взяток в особо кру
|21.02.2024
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БСТМ МВД России и F.A.C.C.T. ликвидировали группу вымогателей SugarLocker
аккаунт все того же @GustaveDore. Всю собранную информацию эксперты F.A.C.C.T. передали в полицию — БСТМ МВД России. В январе 2024 г. трое членов группы SugarLocker были задержаны сотрудниками
|20.02.2024
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В России арестована группа хакеров-вымогателей, замаскированная под ИТ-компанию
Сдача шифровальщика данных в аренду Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России при поддержке специалистов ИБ-комп
|27.11.2014
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МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета
Из общего количества преступлений в сфере ИТ, по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, 20% составляют мошенничества, 17% — кражи. Однако думать, что на извлечение реальн
|29.07.2011
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Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
Медведев подписал указ о назначении генерал-майора полиции Алексея Мошкова на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий — подразделения Министерства внутренних дел РФ, деят
|22.03.2010
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iFolder.ru снова работает
ании «Агава» разрешили возобновить работу проекта. «Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Управления К БСТМ МВД России. При их непосредственном участии процесс следствия сдвинулся с м
|09.09.2008
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МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников
телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенни
|21.06.2006
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Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете
масштабу их фактического распространения в стране. "Представленная в ходе проверки управлением «К» БСТМ МВД России справка о работе данного подразделения по борьбе с распространением порнограф
|11.04.2005
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Управление "К" МВД: наши хакеры - "лучшие" в мире
Российские хакеры — «лучшие» в мире, так как наша страна отличается высоким уровнем преподавания математики и подготовки программистов. Об этом заявил глава Управления "К" МВД, генерал-лейтенант милиции Борис Мирошников на конгрессе по преступности в сфере информационных технологий, проходящем в Лондоне. По его словам, современные хакеры поняли, чт
|11.10.2004
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Управление "К" МВД: количество выявленных ИТ-преступлений в РФ удваивается ежегодно
чество таких преступлений возросло более чем в 3 раза. В период с декабря 2003 г. по январь 2004 г. управлением "К" МВД России были установлены 2 гражданина, которые незаконно скопировали и пыт
МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирошников Борис 63 30
|Мошков Алексей 13 13
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Левин Борис 57 10
|Мачабели Константин 13 10
|Стоянов Руслан 37 9
|Сачков Илья 126 7
|Власкин Андрей 18 7
|Путин Владимир 3454 7
|Михайлов Сергей 58 6
|Касперский Евгений 337 5
|Мамут Александр 133 5
|Чачава Александр 124 5
|Гостев Александр 84 5
|Мамыкин Владимир 44 5
|Касперская Наталья 319 5
|Левин Леонид 134 4
|Врублевский Павел 105 4
|Соколов Дмитрий 71 4
|Козлов Иван 23 4
|Кузьмин Алексей 38 4
|Кузнецов Антон 14 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 4
|Кондрашин Михаил 22 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Гервис Юрий 11 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Платонов Анатолий 6 4
|Сатюков Георгий 6 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Сычев Артем 79 3
|Иванов Алексей 163 3
|Иванов Сергей 405 3
|Артемьев Тимур 34 3
|Голов Андрей 53 3
|Наумов Максим 100 3
|Селин Владимир 14 3
|Докучаев Дмитрий 20 3
|Осипов Юрий 74 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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