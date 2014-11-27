МВД РФ БСТМ Бюро специальных технических мероприятий Бюро спецтехнических мероприятий МВД РФ Управление К Управление информационного и оперативно-технического обеспечения УСТМ

МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета Из общего количества преступлений в сфере ИТ, по данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, 20% составляют мошенничества, 17% — кражи. Однако думать, что на извлечение реальн

Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Медведев подписал указ о назначении генерал-майора полиции Алексея Мошкова на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий — подразделения Министерства внутренних дел РФ, деят

iFolder.ru снова работает ании «Агава» разрешили возобновить работу проекта. «Хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Управления К БСТМ МВД России. При их непосредственном участии процесс следствия сдвинулся с м

МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенни