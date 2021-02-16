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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сычев Артем
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 53
Сычев Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 25
|Горбатько Александр 90 24
|Соколов Алексей 121 22
|Контемиров Юрий 27 18
|Палей Лев 31 18
|Демидов Сергей 50 17
|Остапенко Григорий 26 16
|Борисов Илья 26 13
|Цыганов Вячеслав 54 12
|Мусич Роман 16 12
|Калинкин Алексей 16 12
|Нуйкин Андрей 27 11
|Гущин Александр 15 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Трояновский Владимир 40 11
|Курбатов Владимир 19 10
|Козлов Александр 54 9
|Бокова Людмила 80 9
|Путин Сергей 36 9
|Дилбарян Павел 14 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Скородумов Анатолий 63 7
|Кузнецов Станислав 64 7
|Громов Александр 12 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Кулинич Владимир 8 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Соколов Олег 51 6
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Данилов Сергей 13 6
|Устюжанин Дмитрий 43 6
|Лебедь Сергей 12 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Ковалев Денис 10 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 7
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768095, в очереди разбора - 671779.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768095, в очереди разбора - 671779.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru