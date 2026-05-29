Индексная книга (каталог) CNews*
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Сычев Артем
СОБЫТИЯ
Публикаций - 79, упоминаний - 80
Сычев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Контемиров Юрий 32 28
|Демидов Сергей 129 27
|Палей Лев 58 27
|Горбатько Александр 105 27
|Остапенко Григорий 28 24
|Соколов Алексей 137 22
|Мусич Роман 28 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Нуйкин Андрей 50 18
|Лысенко Юрий 33 17
|Борисов Илья 27 17
|Калинкин Алексей 16 16
|Цыганов Вячеслав 79 16
|Суровец Дмитрий 115 15
|Гущин Александр 17 15
|Трояновский Владимир 63 15
|Скородумов Анатолий 65 14
|Дилбарян Павел 26 14
|Путин Сергей 73 13
|Гадарь Дмитрий 29 12
|Устюжанин Дмитрий 50 12
|Кузнецов Станислав 162 11
|Лютиков Виталий 25 11
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 71 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Данилов Сергей 16 9
|Лебедь Сергей 30 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Свириденко Алексей 18 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 24 9
|Варназов Лев 10 9
|Бокова Людмила 82 9
|Чулков Олег 11 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Окулесский Василий 26 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.