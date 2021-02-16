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Сычев Артем


16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 3
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
07.06.2019 Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
08.06.2018 Центробанк: Ни один банк в России не отвечает стандартам кибербезопасности 1
22.05.2018 МТС и Банк России будут совместно противодействовать компьютерным атакам 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
17.03.2017 В Европе произошла массовая кража данных российских банковских карт 1
14.02.2017 В России хакеры за год украли 1 млрд с карт граждан и 1,5 млрд со счетов юрлиц 2
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
08.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят тренды и новые возможности в области информационной безопасности 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
15.01.2014 30 января в Москве начнет работу «Инфофорум-2014» 1
16.12.2013 На «Инфофоруме-2014» обсудят актуальные вопросы обеспечения ИБ в различных сферах 1
16.10.2013 ЦБ раскрыл подробности DDoS-атаки на ведущие банки России 3
05.03.2013 Опубликована программа PCI DSS Russia 2013 1

Публикаций - 48, упоминаний - 53

Сычев Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 8
Cisco Systems 2056 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
InfoWatch - Инфовотч 615 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Крок 1221 2
Webmoney 333 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Код Безопасности 365 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
Microsoft Corporation 11168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 18
Открытие ФК 538 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
Лукойл-Информ 73 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Металлинвестбанк 39 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
Росводоканал 44 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Takeda Pharmaceutical 15 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Газпром нефть 382 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 6
Нэклис-Банк 15 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Мегаполис ТК 90 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Экономикс-Банк 7 4
Эстет 9 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Аэроклуб 13 2
Северсталь ПАО 204 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 24
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 12
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Четвернин Алексей 651 25
Горбатько Александр 90 24
Соколов Алексей 121 22
Контемиров Юрий 27 18
Палей Лев 31 18
Демидов Сергей 50 17
Остапенко Григорий 26 16
Борисов Илья 26 13
Цыганов Вячеслав 54 12
Мусич Роман 16 12
Калинкин Алексей 16 12
Нуйкин Андрей 27 11
Гущин Александр 15 11
Суровец Дмитрий 44 11
Трояновский Владимир 40 11
Курбатов Владимир 19 10
Козлов Александр 54 9
Бокова Людмила 80 9
Путин Сергей 36 9
Дилбарян Павел 14 8
Свириденко Алексей 18 8
Скородумов Анатолий 63 7
Кузнецов Станислав 64 7
Громов Александр 12 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Кулинич Владимир 8 6
Приезжева Антонина 18 6
Соколов Олег 51 6
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
Гадарь Дмитрий 11 6
Данилов Сергей 13 6
Устюжанин Дмитрий 43 6
Лебедь Сергей 12 6
Юфаркин Александр 10 6
Лютиков Виталий 17 6
Хлысталова Юлия 9 6
Ковалев Денис 10 6
Ромашов Андрей 6 6
Чемериский Максим 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Россия - Российская федерация - РФ 57680 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - Республика Мордовия 390 9
Россия - Челябинская область 661 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Восточная Европа 1691 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 18
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768095, в очереди разбора - 671779.
Создано именных указателей - 46354.
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