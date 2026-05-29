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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сычев Артем

СОБЫТИЯ


29.05.2026 Стартует новый сезон премии в области цифровых решений «Я знаю | Технологии» 1
Информационная безопасность 2025 1
28.10.2025 Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП 1
17.09.2025 Артем Сычев -

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

 1
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
07.08.2024 В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза 1
31.07.2024 «Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID» 1
19.06.2024 «Ростех» обучит своих сотрудников кибербезопасности 1
22.05.2024 Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации 1
08.05.2024 «Единый ЦУПИС» запустил сервис по снятию наличных на кассе 1
12.04.2024 Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС» 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
26.03.2024 «Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП 1
14.12.2023 Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи будут сотрудничать в области кибербезопасности 1
09.11.2023 Positive Technologies: число успешных кибератак на финансовые организации выросло вдвое 1
06.10.2023 Качество ИБ-продуктов в России за последние два года деградировало, а цены выросли 1
12.09.2023 Positive Technologies: главными жертвами шифровальщиков в Азиатском регионе в 2022–2023 годах стали промышленные компании 1
24.07.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay 1
25.04.2023 «Единый ЦУПИС»: Цифровая карта в мобильном приложении «Кошелек ЦУПИС» 1
28.03.2023 В России к критической инфраструктуре допустят ИБ-специалистов без высшего образования 1
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров» 1
13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
10.11.2022 Positive Technologies: каждая вторая атака на финансовый сектор осуществляется с использованием шифровальщика 1
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 1
16.06.2022 BI.ZONE проверила уровень защищенности цифровой платформы Atomyze RU 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 79, упоминаний - 80

Сычев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 26
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
Cisco Systems 5372 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Код Безопасности 812 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
InnoSTage - Инностейдж 220 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Крок - Croc 1964 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
F-Secure 216 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 2
QRate - КуРэйт 37 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 2
ИнфоТехноПроект 5 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Directum - Директум 1268 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 27
НСПК - Национальная система платежных карт 948 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 20
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 17
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Газпром нефть 725 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 9
Эстет 14 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 7
Экономикс-Банк 8 6
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РСХБ Страхование жизни 16 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ФосАгро 176 4
Bayer AG - Байер 85 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 3
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 3
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
Аэроклуб 28 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 54
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 68
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 4
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Google Android 15244 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 1
Apple iPhone 6 4861 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
Positive Technologies - PT Sandbox 116 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 1
Pokemon Go 81 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
MasterCard MoneySend 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 41 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 28 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
FreePik 1841 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Crosstech Solutions Group - Crosstech Jay Data 10 1
Kaspersky Container Security 24 1
Контемиров Юрий 32 28
Демидов Сергей 129 27
Палей Лев 58 27
Горбатько Александр 105 27
Остапенко Григорий 28 24
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Борисов Илья 27 17
Калинкин Алексей 16 16
Цыганов Вячеслав 79 16
Суровец Дмитрий 115 15
Гущин Александр 17 15
Трояновский Владимир 63 15
Скородумов Анатолий 65 14
Дилбарян Павел 26 14
Путин Сергей 73 13
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Устюжанин Дмитрий 50 12
Кузнецов Станислав 162 11
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Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 71 9
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Соколов Олег 51 9
Данилов Сергей 16 9
Лебедь Сергей 30 9
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Громов Александр 17 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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