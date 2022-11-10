Positive Technologies: каждая вторая атака на финансовый сектор осуществляется с использованием шифровальщика

В Positive Technologies проанализировали динамику защищенности кредитно-финансового сектора. Каждая вторая атака на этот сектор осуществляется с использованием вредоносного ПО — шифровальщика. Кроме этого, эксперты фиксируют двукратный рост продаж доступов к корпоративным сетям финансовых организаций в дарквебе на фоне снижения их стоимости в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Как сообщается в исследовании, по итогам трех первых кварталов 2022 г. общее число продаж доступов к корпоративным сетям банков в дарквебе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Стоимость варьируется от $50 до $30 тыс. в зависимости от организации и привилегий в сети, которые получает покупатель. По мнению экспертов, такой рост активности может быть обусловлен четырехкратным снижением минимальной цены: с $1000 до $250.

Анализ Positive Technologies показал, что в атаках на финансовые организации злоумышленники чаще всего используют методы социальной инженерии (47% случаев) и реже прибегают к эксплуатации уязвимостей, чем при атаках на другие отрасли. По мнению экспертов, это связано с лучшей защищенностью сетевого периметра организаций финансовой отрасли. Преступникам дешевле и проще найти нелояльных сотрудников банков, которые готовы предоставить им доступ к системам или конфиденциальную информацию, чем взламывать периметр компании путем эксплуатации уязвимостей.

По итогам первых трех кварталов 2022 г. общее количество атак на финансовые организации снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Доля кибератак на финансовую отрасль в последние годы в целом сокращалась и сейчас составляет около 5% от числа всех кибернападений на организации. Эксперты объясняют это тем, что банки традиционно вкладываются в безопасность и следуют отраслевым стандартам ИБ.

«Хотя финансовый сектор лучше всего подготовлен к атакам по сравнению с остальными отраслями экономики, в целом уровень защищенности организаций от внутреннего и внешнего злоумышленника остается недостаточно высоким, — сказал советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев. — Об этом говорят результаты тестирований на проникновение и верификации недопустимых событий, проведенные нашими экспертами с 2021 г. по 2022 г. для финансовых учреждений. Так, в рамках внутреннего пентеста во всех случаях экспертам удалось установить полный контроль над инфраструктурой, а также продемонстрировать возможность получения доступа к критически важным системам. В случае успешного использования злоумышленником векторов атак, задействованных нашими специалистами, компании может грозить серьезный ущерб от кибератаки».

Сычев также отметил, что в России, как и во всем мире, финансовый сектор является одним из наиболее заинтересованных в обеспечении достаточного уровня защищенности: постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, поддерживается непрерывный информационный обмен между ФинЦЕРТ и организациями (число которых составляет более 800), проводятся форумы по информационной безопасности. Positive Technologies рекомендует финансовым организациям уделить особое внимание не только регулярным тестированиям на проникновение, но и верификации тех событий, которые могут повлечь серьезный ущерб и недопустимы для их деятельности.

«Сегодня bug bounty нового типа, ориентированная на проверку возможности реализации недопустимых событий, это единственный способ проверить работоспособность своей системы информационной безопасности за счет непрерывного обучения и развития экспертизы продуктов опытным путем, — отметил Артем Сычев. — Кредитно-финансовая отрасль традиционно самая продвинутая в России в части кибербезопасности и ожидаемо, что именно эта отрасль одна из первых определила недопустимые для нее события и стала первопроходцем в программах bug bounty».

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По данным Positive Technologies, за три квартала 2022 г. финансовые организации чаще всего сталкивались с кражей конфиденциальных данных (51% случаев) и остановкой бизнес-процессов (42%). В результате 7% атак компании несли финансовые потери.

Эти данные коррелируют со списком недопустимых для финансовых организаций событий, полученных в ходе проектов по верификации рисков, выполненных за 2021–2022 гг.: вывод денежных средств определенной суммы со счетов организации или клиентов; остановка операционных процессов на срок более определенного количества часов из-за недоступности поддерживающих информационных систем; недоступность цифровых финансовых сервисов для клиентов на срок более определенного количества часов; искажение или уничтожение информации в базах данных (включая резервные копии), используемых в операционной деятельности; использование инфраструктуры и цифровых сервисов финансовой организации для выполнения атак на клиентов и партнеров; утечка баз данных, содержащих персональные данные клиентов, банковскую тайну и иную конфиденциальную информацию.

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Positive Technologies — разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2900 организаций по всему миру.