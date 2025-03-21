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Timepad ТаймПэд Лтд

Timepad - ТаймПэд Лтд

Timepad – российская экосистема для организации событий и монетизации креативного контента. 


21.03.2025 Сооснователь Skyeng и СЕО Timepad инвестировали в приложение для онлайн-покупок «Чойс» 1
25.09.2023 Льготное налогообложение ИТ-компаний: тонкости применения 1
23.11.2021 Коворкинг Collider перезапускается как комьюнити tech-предпринимателей 1
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга 1
11.11.2020 Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
07.06.2018 Исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси»: цифровизация малых городов России 1
11.02.2015 TimePad покупает сервис по продаже электронных билетов Eventmag 1
22.09.2014 Через TimePad продано 3 млн электронных билетов 1
20.08.2014 Продажи электронных билетов через TimePad теперь доступны частным организаторам 1
05.08.2014 Российский стартап TimePad привлек $1 млн инвестиций в двух раундах 1
31.05.2011 i-Free протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Timepad и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7502 3
VK - Mail.ru Group 3466 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4955 2
Крок - Croc 1780 2
Cisco Systems 5135 2
Код Безопасности 631 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
QRate - КуРэйт 30 2
InfoWatch - Инфовотч 1027 2
SolidSoft - СолидСофт 20 2
Webmoney 542 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
Onsec - Wallarm - Валарм 37 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Samsung Electronics 10310 1
МегаФон 9056 1
Microsoft Corporation 24723 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 1
RetailCRM 32 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Oracle Corporation 6730 1
Telegram Group 2074 1
Цифра ГК 2449 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 1
NanduQ - Qiwi 997 3
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2426 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
Foodfox 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Target Ventures 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4230 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15918 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11302 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28173 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 625 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6904 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 227 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7198 2
Электронный билет - e-ticket 168 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1481 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7202 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5486 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24710 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2211 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10644 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4803 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17189 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1887 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2006 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 703 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1118 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31207 1
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 1
Бронирование - Booking 619 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 504 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12172 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 6 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1806 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 228 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
My.Games 69 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 175 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
Павлова Людмила 4 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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