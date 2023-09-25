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Льготное налогообложение ИТ-компаний: тонкости применения

5 октября в рамках конгресса «Налогово-правовая реальность – 2023» в пресс-центре Интерфакса состоится сессия «Льготное налогообложение ИТ-компаний: тонкости применения», посвященная рискам и налоговым льготам для субъектов IT-отрасли.

Спикеры расскажут о новшествах в сфере налогообложения цифровых компаний в новом году, какие преференции и особенности в налоговом регулировании и учете законодатель закрепил на предстоящую перспективу, а также какие налоговые риски существуют для ИТ-компаний и как минимизировать негативные последствия.

На сессии будут рассмотрены практические кейсы оптимизации операционной деятельности за счет внедрения современных технологий электронного документооборота и учетных функций. В рамках дискуссии отдельно будет поднят вопрос налогового контроля цен сделок ИТ-компаний. На мероприятии также можно будет узнать об основных тенденциях развития российского ИТ-рынка, о мерах государственного регулирования и поддержки ИТ-отрасли, какие успешные кейсы определили развитие российского ИТ-сегмента и другие вопросы развития бизнеса.

Приглашаем Вас 5 октября в 10:00 принять участие в сессии в режиме онлайн и офлайн на площадке проведения (пресс-центр «Интерфакс», г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cgitc.timepad.ru/event/2594103/.

Токен: Kra23h1f5Рекламодатель: АНО "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОЙ ИТ-КООПЕРАЦИИ"ИНН/ОГРН: 7714467033/1207700468139Сайт: https://cgitc.ru/

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