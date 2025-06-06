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Onsec Wallarm Валарм


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Positive Technologies назвала главные киберугрозы для финансовых компаний в 2025–2026 годах 1
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
20.07.2020 «Яндекс.Облако» обезопасит веб-сервисы пользователей с помощью инструментов защиты «Валарм» 1
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз 1
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF» 1
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений 1
11.10.2019 «Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами 2
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак 2
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
17.04.2017 Россияне придумали, как ускорить «медленный» Oracle 2
03.04.2017 Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
22.03.2016 «Сколково» вложит 5 млн руб. в развитие решения для защиты веб-приложений Wallarm 1
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 1
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 1
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей 1
15.10.2014 Файервол Wallarm получил 5 млн рублей от "Сколково" 2
16.05.2014 QratorLabs и Wallarm договорились о технологическом партнерстве 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
07.11.2013 Runa Capital инвестировала в систему обеспечения безопасности веб-приложений Wallarm 1
29.05.2013 В Москве прошел форум по практической информационной безопасности PHDays III: итоги 1

Публикаций - 38, упоминаний - 44

Onsec и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 14
VK - Mail.ru Group 3486 9
InfoWatch - Инфовотч 1045 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 6
Cisco Systems 5158 6
Onsec - Онсек 5 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 5
Крок - Croc 1785 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 5
Oracle Corporation 6761 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 3
Yandex - Яндекс 7763 3
Microsoft Corporation 24868 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Ростелеком 9954 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 3
Nginx - Энджайникс 177 3
ICL ГК 411 3
Palo Alto Networks 153 3
Qualys 67 3
Webmoney - Вебмани.Ру 543 2
Код Безопасности 651 2
SolidSoft - СолидСофт 22 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 2
SAP SE 5336 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1654 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 2
Check Point Software Technologies 770 2
Информзащита 791 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
MONT - МОНТ 156 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 2
R-Vision - Р-Вижн 174 2
Ланит - Comptek - Комптек 196 2
NanduQ - Qiwi 997 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1023 9
Runa Capital 158 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2526 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 796 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
GFG - Lamoda - Купишуз 171 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
American Airlines 87 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 168 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1449 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 48 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 501 1
OWASP - Open Web Application Security Project 105 5
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6436 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 15
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 518 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3261 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5361 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 8
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 697 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4191 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1195 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 5
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2255 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5893 4
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 398 4
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 347 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5014 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5046 3
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 96 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4190 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1100 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 3
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 100 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12355 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4721 19
Onsec - Wallarm WAF 6 6
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 157 6
Badoo - Социальная сеть 45 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1337 4
InfoWatch Appercut Security 34 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 2
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 2
Linux OS 10260 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 531 2
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1006 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 335 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 2
Ruby - Язык программирования 145 2
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 2
GNU C Library Glibc 30 2
Linux - Debian GNU 492 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 187 2
VK - Mail.Ru myTarget 149 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Yandex DDoS Protection 2 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 16 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 21 1
Microsoft Azure 1430 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Apple macOS 2117 1
Google YouTube - Видеохостинг 2817 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 599 1
WordPress Foundation - WordPress 229 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Bash-скрипт 63 1
Новиков Иван 10 8
Ходаков Сергей 42 5
Хайретдинов Рустэм 83 5
Лямин Александр 74 5
Аникин Денис 33 5
Касперская Наталья 298 4
Новикова Анастасия 3 3
Огородников Дмитрий 27 3
Гамаюнов Денис 4 3
Белоусов Сергей 243 2
Курочкин Юрий 15 2
Соколов Алексей 134 2
Сычев Артем 73 2
Блинов Михаил 73 2
Дворкович Аркадий 211 2
Сачков Илья 124 2
Гарбук Сергей 18 2
Паршин Константин 63 2
Волков Дмитрий 63 2
Масалович Андрей 22 2
Скляров Дмитрий 63 2
Янковский Игорь 4 2
Ермаков Кирилл 7 2
Габриелян Владимир 28 2
Ильин Степан 2 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Лахин Сергей 11 1
Зуев Илья 7 1
Галушкин Олег 182 1
Зинкевич Сергей 61 1
Насонов Михаил 3 1
Терентьев Виталий 8 1
Сунгуров Андрей 16 1
Качалин Алексей 5 1
Савкин Владимир 39 1
Богачев Игорь 180 1
Чумаченко Константин 11 1
Горохов Евгений 39 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 6
Германия - Федеративная Республика 12790 2
Нидерланды 3561 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1017 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1283 2
Европа 24397 2
Казахстан - Республика 5654 1
Сингапур - Республика 1870 1
Европа Восточная 3109 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 1
Япония 13375 1
Индия - Bharat 5543 1
Южная Корея - Республика 6735 1
Канада 4924 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1623 1
Испания - Королевство 3737 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1510 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
США - Техас - Даллас 175 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Азия - Азиатский регион 5619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Израиль 2754 1
США - Калифорния 4681 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5258 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8002 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2534 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4054 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6453 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 701 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 145 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2571 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 987 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Английский язык 6750 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 191 1
Увлечения и хобби - Hobbies 373 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2078 1
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