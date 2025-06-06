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Onsec Wallarm Валарм
УПОМИНАНИЯ
Onsec и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 105 5
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|Новиков Иван 10 8
|Ходаков Сергей 42 5
|Хайретдинов Рустэм 83 5
|Лямин Александр 74 5
|Аникин Денис 33 5
|Касперская Наталья 298 4
|Новикова Анастасия 3 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Гамаюнов Денис 4 3
|Белоусов Сергей 243 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Соколов Алексей 134 2
|Сычев Артем 73 2
|Блинов Михаил 73 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Сачков Илья 124 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Паршин Константин 63 2
|Волков Дмитрий 63 2
|Масалович Андрей 22 2
|Скляров Дмитрий 63 2
|Янковский Игорь 4 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Ильин Степан 2 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Лахин Сергей 11 1
|Зуев Илья 7 1
|Галушкин Олег 182 1
|Зинкевич Сергей 61 1
|Насонов Михаил 3 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Сунгуров Андрей 16 1
|Качалин Алексей 5 1
|Савкин Владимир 39 1
|Богачев Игорь 180 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Горохов Евгений 39 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
|Fortune Global 500 286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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