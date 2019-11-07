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«Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF).

Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинного обучения на основе отказоустойчивой инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм». Web-трафик проходит через фильтрующие узлы комплекса WAF. Сервис обеспечивает автоматический мониторинг и позволяет достигать наилучшей эффективности при обнаружении уязвимостей и защите от хакерских атак на web-приложения, Zero-day, ботнетов, подбора паролей и других индивидуальных угроз. Использование WAF не требует изменений в исходном коде, однако позволяет своевременно обнаружить и блокировать атаки ещё на этапе поиска злоумышленником слабых мест.

WAF имеет ряд важных преимуществ. Система представляет собой самодостаточный комплекс, который не нуждается в изменениях архитектуры защищаемого проекта. К серверам проекта не требуется доступ провайдера, что обеспечивает высокую степень изоляции защищенного периметра клиента, а также позволяет создать простую и понятную схему разделения зон ответственности. Обеспечение защиты не требует затрат со стороны заказчика на дополнительные вычислительные мощности. Сервис предоставляет возможность совмещения WAF с защитой от DDoS атак с передачей очищенного трафика по изолированным каналам. Все предлагаемые тарифные планы включают в себя отказоустойчивую конфигурацию, а также возможность обеспечения защиты проектов, находящихся не только в облаке Техносерв Cloud, но и размещенных на площадках клиента.

«Современный бизнес стремительно осваивает интернет-технологии, переходя в online, и мы не можем допустить, чтобы наши клиенты стали легкой добычей для преступников в сети. В этой связи обеспечению высокого уровня информационной безопасности уделяется особое внимание. WAF − это одно из основных звеньев комплексной защиты проектов, которое легко интегрируется с информационными системами клиента и другими нашими сервисами, например, защитой от DDoS-атак или Межсетевым экраном следующего поколения», − отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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