Получите все материалы CNews по ключевому слову
Onsec Онсек Wallarm Валарм
Компания «Онсек» (Onsec), действующая под ИНН 7706792752 и ОГРН 1137746322845, является российским разработчиком программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Ключевым продуктом организации выступает платформа Wallarm (Валарм), предназначенная для защиты веб-приложений, микросервисов и API от кибератак. Платформа интегрирует функции межсетевого экрана приложений (WAF), обнаружения вторжений (IDS) и тестирования безопасности на этапах разработки (DAST/SAST). Компания позиционируется как поставщик решений адаптивной защиты, использующих технологии машинного обучения для анализа трафика в реальном времени.
Описание деятельности и специализация
«Онсек» специализируется на создании комплексных систем защиты цифровых активов. Основной фокус направлен на обеспечение непрерывности работы бизнес-процессов компаний из финансового сектора, электронной коммерции и телекоммуникаций. Компания предоставляет как лицензионное программное обеспечение, так и консалтинговые услуги по внедрению практик информационной безопасности. Отличительной чертой подхода «Онсек» является концепция адаптивной защиты: система самообучается на основе легитимного трафика клиентов, что позволяет минимизировать количество ложных срабатываний и эффективно блокировать неизвестные ранее угрозы (0-day).
Сильными сторонами компетенций компании являются экспертиза в области анализа веб-трафика, развитие экосистемы партнерств с крупными облачными провайдерами и способность интегрировать свои решения в процессы CI/CD. Слабые стороны могут включать зависимость от рыночной конъюнктуры в сегменте корпоративной безопасности и необходимость постоянной актуализации сигнатур угроз, хотя использование ИИ частично нивелирует этот риск.
Участие в рейтингах и картах рынка CNews
Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах издательского дома CNews. Платформа Wallarm включена в карты рынка решений защиты веб-приложений (WAF) и систем обнаружения вторжений. В различных периодах компания отмечалась как один из ключевых игроков на российском рынке WAF-решений, особенно в сегменте cloud-native безопасности.
Лицензии и разрешения
Для легальной деятельности в сфере информационной безопасности в России компания «Онсек» должна обладать соответствующими лицензиями ФСТЭК. В открытых источниках прямо не указаны номера конкретных лицензий в рамках данного контекста, однако деятельность по разработке и внедрению средств криптографической защиты информации (если применимо к модулям WAF) требует наличия лицензии ФСБ России или сертификатов ФСТЭК. Платформа Wallarm сертифицирована по стандартам безопасности, что подтверждается ее использованием госучреждениями и крупным бизнесом.
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых клиентов компании называются представители высоконагруженных секторов. В частности, упоминается «Рамблер» (поисковая система и медиахолдинг), который использует решения Wallarm с 2016 года для защиты ресурсов, посещаемых миллионами пользователей ежедневно.
Деловые связи «Онсек» строятся преимущественно через партнерства с облачными провайдерами. Ключевыми партнерами являются:
- «КРОК Облачные сервисы»: интеграция Wallarm WAF в инфраструктуру Kaspersky Industrial Cloud и других решений «КРОК».
- «Техносерв Cloud» (группа «Техносерв»): предоставление услуги WAF на базе инфраструктуры партнера с возможностью защиты от DDoS-атак.
- «Онланта» (группа «Ланит»): развертывание Wallarm WAF в облаке OnCloud.ru для клиентов «Ланит».
Продукты и технологии
Основной продукт компании — платформа Wallarm, состоящая из нескольких модулей:
- Wallarm WAF (Web Application Firewall): межсетевой экран, анализирующий трафик в реальном времени. Блокирует атаки OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. Использует технологию виртуального патчинга для устранения угроз без остановки приложения.
- Wallarm DAST (Dynamic Application Security Testing): инструмент динамического тестирования безопасности, выявляющий уязвимости в работающем приложении.
- Wallarm SCA (Software Composition Analysis): система анализа состава программного обеспечения для выявления уязвимостей в сторонних библиотеках и компонентах.
Ключевой технологией является машинное обучение. Алгоритмы анализируют поведение пользователей и трафика, отличая легитимные запросы от вредоносных. Это позволяет системе адаптироваться к специфике каждого клиента. Также применяются технологии автоматизации интеграции в конвейеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Positive Technologies (продукт PT Application Defense)
- Kaspersky (Kaspersky Web Application Firewall)
- Solar (Solar WAF)
- InfoWatch
Зарубежные аналоги:
- Akamai (Akamai Prolexic, Bot Manager) — США/Ирландия
- Cloudflare (Cloudflare WAF) — США
- F5 Networks (Advanced WAF) — США
- Imperva (Incapsula, SecureSphere) — США/Израиль
- ModSecurity (Open Source проект, часто используемый как основа для коммерческих решений) — Международное сообщество
Цитата
Анастасия Новикова, исполнительный директор ИТ-компании «Онсек», отметила в интервью CNews: «Среди наших клиентов — лидеры российского рынка информационных технологий. Вступая с ними в открытый диалог, мы можем узнать их задачи и способы использования нашей платформы. Это позволит нам дорабатывать "Валарм" на основе актуальных потребностей рынка.»
Информация актуальна на 03.08.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 000 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Onsec и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 2
|ЯКласс 69 1
|NanduQ - Qiwi 1013 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1648 1
|Огородников Дмитрий 27 2
|Новикова Анастасия 4 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Лахин Сергей 11 1
|Зуев Илья 13 1
|Касперская Наталья 319 1
|Блинов Михаил 73 1
|Зинкевич Сергей 77 1
|Богачев Игорь 183 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1262 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.