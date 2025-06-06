Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198792
ИКТ 15339
Организации 11748
Ведомства 1510
Ассоциации 1110
Технологии 3586
Системы 27054
Персоны 86717
География 3112
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Onsec Онсек Wallarm Валарм

Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм

Компания «Онсек» (Onsec), действующая под ИНН 7706792752 и ОГРН 1137746322845, является российским разработчиком программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Ключевым продуктом организации выступает платформа Wallarm (Валарм), предназначенная для защиты веб-приложений, микросервисов и API от кибератак. Платформа интегрирует функции межсетевого экрана приложений (WAF), обнаружения вторжений (IDS) и тестирования безопасности на этапах разработки (DAST/SAST). Компания позиционируется как поставщик решений адаптивной защиты, использующих технологии машинного обучения для анализа трафика в реальном времени.

Описание деятельности и специализация

«Онсек» специализируется на создании комплексных систем защиты цифровых активов. Основной фокус направлен на обеспечение непрерывности работы бизнес-процессов компаний из финансового сектора, электронной коммерции и телекоммуникаций. Компания предоставляет как лицензионное программное обеспечение, так и консалтинговые услуги по внедрению практик информационной безопасности. Отличительной чертой подхода «Онсек» является концепция адаптивной защиты: система самообучается на основе легитимного трафика клиентов, что позволяет минимизировать количество ложных срабатываний и эффективно блокировать неизвестные ранее угрозы (0-day).

Сильными сторонами компетенций компании являются экспертиза в области анализа веб-трафика, развитие экосистемы партнерств с крупными облачными провайдерами и способность интегрировать свои решения в процессы CI/CD. Слабые стороны могут включать зависимость от рыночной конъюнктуры в сегменте корпоративной безопасности и необходимость постоянной актуализации сигнатур угроз, хотя использование ИИ частично нивелирует этот риск.

Участие в рейтингах и картах рынка CNews

Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах издательского дома CNews. Платформа Wallarm включена в карты рынка решений защиты веб-приложений (WAF) и систем обнаружения вторжений. В различных периодах компания отмечалась как один из ключевых игроков на российском рынке WAF-решений, особенно в сегменте cloud-native безопасности.

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности в сфере информационной безопасности в России компания «Онсек» должна обладать соответствующими лицензиями ФСТЭК. В открытых источниках прямо не указаны номера конкретных лицензий в рамках данного контекста, однако деятельность по разработке и внедрению средств криптографической защиты информации (если применимо к модулям WAF) требует наличия лицензии ФСБ России или сертификатов ФСТЭК. Платформа Wallarm сертифицирована по стандартам безопасности, что подтверждается ее использованием госучреждениями и крупным бизнесом.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании называются представители высоконагруженных секторов. В частности, упоминается «Рамблер» (поисковая система и медиахолдинг), который использует решения Wallarm с 2016 года для защиты ресурсов, посещаемых миллионами пользователей ежедневно.

Деловые связи «Онсек» строятся преимущественно через партнерства с облачными провайдерами. Ключевыми партнерами являются:

  • «КРОК Облачные сервисы»: интеграция Wallarm WAF в инфраструктуру Kaspersky Industrial Cloud и других решений «КРОК».
  • «Техносерв Cloud» (группа «Техносерв»): предоставление услуги WAF на базе инфраструктуры партнера с возможностью защиты от DDoS-атак.
  • «Онланта» (группа «Ланит»): развертывание Wallarm WAF в облаке OnCloud.ru для клиентов «Ланит».

Продукты и технологии

Основной продукт компании — платформа Wallarm, состоящая из нескольких модулей:

  • Wallarm WAF (Web Application Firewall): межсетевой экран, анализирующий трафик в реальном времени. Блокирует атаки OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. Использует технологию виртуального патчинга для устранения угроз без остановки приложения.
  • Wallarm DAST (Dynamic Application Security Testing): инструмент динамического тестирования безопасности, выявляющий уязвимости в работающем приложении.
  • Wallarm SCA (Software Composition Analysis): система анализа состава программного обеспечения для выявления уязвимостей в сторонних библиотеках и компонентах.

Ключевой технологией является машинное обучение. Алгоритмы анализируют поведение пользователей и трафика, отличая легитимные запросы от вредоносных. Это позволяет системе адаптироваться к специфике каждого клиента. Также применяются технологии автоматизации интеграции в конвейеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  • Akamai (Akamai Prolexic, Bot Manager) — США/Ирландия
  • Cloudflare (Cloudflare WAF) — США
  • F5 Networks (Advanced WAF) — США
  • Imperva (Incapsula, SecureSphere) — США/Израиль
  • ModSecurity (Open Source проект, часто используемый как основа для коммерческих решений) — Международное сообщество

Цитата

Анастасия Новикова, исполнительный директор ИТ-компании «Онсек», отметила в интервью CNews: «Среди наших клиентов — лидеры российского рынка информационных технологий. Вступая с ними в открытый диалог, мы можем узнать их задачи и способы использования нашей платформы. Это позволит нам дорабатывать "Валарм" на основе актуальных потребностей рынка.»

Информация актуальна на 03.08.2026

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.06.2025 Positive Technologies назвала главные киберугрозы для финансовых компаний в 2025–2026 годах 1
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
20.07.2020 «Яндекс.Облако» обезопасит веб-сервисы пользователей с помощью инструментов защиты «Валарм» 2
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз 2
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF» 3
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений 1
11.10.2019 «Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами 4
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак 2
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 2
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 2
19.05.2017 Zecurion стала партнёром форума по кибербезопасности Positive Hack Days VII 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
17.04.2017 Россияне придумали, как ускорить «медленный» Oracle 2
03.04.2017 Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США 1
20.02.2017 Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
15.02.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
01.08.2016 «Билайн» переводит свои сервисы на СУБД Tarantool от Mail.Ru Group 1
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
04.04.2016 Mail.Ru Group займется предоставлением услуг на базе собственной открытой СУБД 1
22.03.2016 «Сколково» вложит 5 млн руб. в развитие решения для защиты веб-приложений Wallarm 1
15.03.2016 Stack Group защитила сайт Русской православной церкви от DDoS-атак 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 1
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 1
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей 1
15.10.2014 Файервол Wallarm получил 5 млн рублей от "Сколково" 2
16.05.2014 QratorLabs и Wallarm договорились о технологическом партнерстве 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
07.11.2013 Runa Capital инвестировала в систему обеспечения безопасности веб-приложений Wallarm 1

Публикаций - 41, упоминаний - 58

Onsec и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 8
Ростелеком 10938 3
Microsoft Corporation 25767 3
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
Datadvance - Датадванс 22 1
Synesis - Синезис 10 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 37 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Acumatica - Акуматика 23 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
RFD - Rock Flow Dynamics - Рок Флоу Динамик 3 1
Мостком 8 1
ФрииЭтЛаст 2 1
Atlas Group - Atlas Delivery - КаргоОнлайн - CargoOnline - цифровой мультимодальный экспедитор России 5 1
Cinarra Systems - Синарра Системс 1 1
Элекард Девайсез - Elecard Devices 9 1
Агент Плюс 8 1
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 1
МедиаИнсайт - Media Insight 3 1
Softvelum - Софтвелум 1 1
Базелевс Инновации 1 1
Амендо Лаборатория инноваций 1 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
Стрим Лабс - Stream Labs 11 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 245 1
Кинтех Лаб 2 1
Дата Перфоманс Ресерч 1 1
Sotal - SotalCloud - СОТАЛ-Клауд - Sotal Interactive - Сотал-Интерактив - SotalСlick 6 1
Клаудмак 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 2
ЯКласс 69 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1648 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 1
OWASP - Open Web Application Security Project 145 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 33
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 692 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 789 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1606 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 152 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2074 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12833 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2481 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 19 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 30 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1074 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2042 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9911 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3066 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
DevOps - Development и Operations 1237 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 568 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3238 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6226 1
Onsec - Wallarm WAF 7 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 744 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1358 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 1
Огородников Дмитрий 27 2
Новикова Анастасия 4 1
Терентьев Виталий 8 1
Лахин Сергей 11 1
Зуев Илья 13 1
Касперская Наталья 319 1
Блинов Михаил 73 1
Зинкевич Сергей 77 1
Богачев Игорь 183 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 28
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3856 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6586 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8062 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1262 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще