Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм

Компания «Онсек» (Onsec), действующая под ИНН 7706792752 и ОГРН 1137746322845, является российским разработчиком программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Ключевым продуктом организации выступает платформа Wallarm (Валарм), предназначенная для защиты веб-приложений, микросервисов и API от кибератак. Платформа интегрирует функции межсетевого экрана приложений (WAF), обнаружения вторжений (IDS) и тестирования безопасности на этапах разработки (DAST/SAST). Компания позиционируется как поставщик решений адаптивной защиты, использующих технологии машинного обучения для анализа трафика в реальном времени.

Описание деятельности и специализация

«Онсек» специализируется на создании комплексных систем защиты цифровых активов. Основной фокус направлен на обеспечение непрерывности работы бизнес-процессов компаний из финансового сектора, электронной коммерции и телекоммуникаций. Компания предоставляет как лицензионное программное обеспечение, так и консалтинговые услуги по внедрению практик информационной безопасности. Отличительной чертой подхода «Онсек» является концепция адаптивной защиты: система самообучается на основе легитимного трафика клиентов, что позволяет минимизировать количество ложных срабатываний и эффективно блокировать неизвестные ранее угрозы (0-day).

Сильными сторонами компетенций компании являются экспертиза в области анализа веб-трафика, развитие экосистемы партнерств с крупными облачными провайдерами и способность интегрировать свои решения в процессы CI/CD. Слабые стороны могут включать зависимость от рыночной конъюнктуры в сегменте корпоративной безопасности и необходимость постоянной актуализации сигнатур угроз, хотя использование ИИ частично нивелирует этот риск.

Участие в рейтингах и картах рынка CNews

Компания регулярно фигурирует в аналитических материалах издательского дома CNews. Платформа Wallarm включена в карты рынка решений защиты веб-приложений (WAF) и систем обнаружения вторжений. В различных периодах компания отмечалась как один из ключевых игроков на российском рынке WAF-решений, особенно в сегменте cloud-native безопасности.

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности в сфере информационной безопасности в России компания «Онсек» должна обладать соответствующими лицензиями ФСТЭК. В открытых источниках прямо не указаны номера конкретных лицензий в рамках данного контекста, однако деятельность по разработке и внедрению средств криптографической защиты информации (если применимо к модулям WAF) требует наличия лицензии ФСБ России или сертификатов ФСТЭК. Платформа Wallarm сертифицирована по стандартам безопасности, что подтверждается ее использованием госучреждениями и крупным бизнесом.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании называются представители высоконагруженных секторов. В частности, упоминается «Рамблер» (поисковая система и медиахолдинг), который использует решения Wallarm с 2016 года для защиты ресурсов, посещаемых миллионами пользователей ежедневно.

Деловые связи «Онсек» строятся преимущественно через партнерства с облачными провайдерами. Ключевыми партнерами являются:

«КРОК Облачные сервисы» : интеграция Wallarm WAF в инфраструктуру Kaspersky Industrial Cloud и других решений «КРОК».

: интеграция Wallarm WAF в инфраструктуру Kaspersky Industrial Cloud и других решений «КРОК». «Техносерв Cloud» (группа «Техносерв»): предоставление услуги WAF на базе инфраструктуры партнера с возможностью защиты от DDoS-атак.

(группа «Техносерв»): предоставление услуги WAF на базе инфраструктуры партнера с возможностью защиты от DDoS-атак. «Онланта» (группа «Ланит»): развертывание Wallarm WAF в облаке OnCloud.ru для клиентов «Ланит».

Продукты и технологии

Основной продукт компании — платформа Wallarm, состоящая из нескольких модулей:

Wallarm WAF (Web Application Firewall) : межсетевой экран, анализирующий трафик в реальном времени. Блокирует атаки OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. Использует технологию виртуального патчинга для устранения угроз без остановки приложения.

: межсетевой экран, анализирующий трафик в реальном времени. Блокирует атаки OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. Использует технологию виртуального патчинга для устранения угроз без остановки приложения. Wallarm DAST (Dynamic Application Security Testing) : инструмент динамического тестирования безопасности, выявляющий уязвимости в работающем приложении.

: инструмент динамического тестирования безопасности, выявляющий уязвимости в работающем приложении. Wallarm SCA (Software Composition Analysis): система анализа состава программного обеспечения для выявления уязвимостей в сторонних библиотеках и компонентах.

Ключевой технологией является машинное обучение. Алгоритмы анализируют поведение пользователей и трафика, отличая легитимные запросы от вредоносных. Это позволяет системе адаптироваться к специфике каждого клиента. Также применяются технологии автоматизации интеграции в конвейеры непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Akamai (Akamai Prolexic, Bot Manager) — США/Ирландия

(Akamai Prolexic, Bot Manager) — США/Ирландия Cloudflare (Cloudflare WAF) — США

(Cloudflare WAF) — США F5 Networks (Advanced WAF) — США

(Advanced WAF) — США Imperva (Incapsula, SecureSphere) — США/Израиль

(Incapsula, SecureSphere) — США/Израиль ModSecurity (Open Source проект, часто используемый как основа для коммерческих решений) — Международное сообщество

Цитата

Анастасия Новикова, исполнительный директор ИТ-компании «Онсек», отметила в интервью CNews: «Среди наших клиентов — лидеры российского рынка информационных технологий. Вступая с ними в открытый диалог, мы можем узнать их задачи и способы использования нашей платформы. Это позволит нам дорабатывать "Валарм" на основе актуальных потребностей рынка.»

Информация актуальна на 03.08.2026