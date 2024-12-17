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GNU C Library Glibc



17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
06.12.2024 Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код» 1
22.10.2024 «Квантовые системы» (QuSolve) представляет солвер OptJet для оптимизации промышленных процессов 1
25.07.2024 Швейцарских чиновников переведут на открытое ПО и заставят опубликовать исходный код госсофта 1
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД 1
05.03.2024 Тяжеловесные ОС уже не в моде. Создан полноценный Linux-дистрибутив, который «весит» всего 24 МБ. Видео 1
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux 1
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы 1
26.04.2023 НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» 12.4 1
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
20.07.2020 Разработчики ОС «Аврора» исправили уязвимость в glibc 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 1
28.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила облегченную версию Rosa Desktop Fresh R4 на базе LXDE 1
17.01.2013 Названы 10 старейших Open Source-приложений 1
27.10.2010 Дистрибутивы Linux российских разработчиков оказались не подвержены уязвимостям в glibc 1
24.04.2009 «Доктор Веб» выпустил новую версию Dr.Web AV-Desk 1
12.02.2009 Анонсирован выход Debian GNU/Linux 4.0 r7 1
13.02.2007 Объявлено бета-тестирование нового почтового решения Dr.Web 1
30.08.2006 "Доктор Веб" обновил антивирусы для юниксоподобных ОС 1
30.07.2002 В августе выйдет новая версия дистрибутива ASPLinux 1
16.09.1999 Yellow Dog Linux для Мас совместима с G4 1
27.04.1999 Red Hat выпустила шестую версию Linux 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

GNU C Library Glibc и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1305 6
Intel Corporation 12197 4
Qualys 62 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Microsoft Corporation 24625 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Huawei 3933 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Onsec - Wallarm - Валарм 37 2
Google LLC 11775 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
SAS Institute 971 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Goto Software 4 1
CloudLinux 17 1
Nvidia Corp 3487 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
GitHub 814 1
Black Duck Software 17 1
X Corp - Twitter 2845 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Kinsing - Хакерская группировка 3 1
WSO2 16 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
QuSolve - Квантовые системы 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Unsplash 764 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
ARMv7 - Архитектура процессора 57 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 2
Shellshock - серия уязвимостей 29 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
Linux OS 9937 24
Linux - Debian GNU 463 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 9
Linux KDE Plasma 225 8
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 7
Microsoft Windows 15657 7
Red Hat - Linux Fedora 221 6
Python - высокоуровневый язык программирования 929 6
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 52 6
C/C++ - Язык программирования 755 6
Apple macOS 2059 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 4
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 35 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 3
Perl - Язык программирования 138 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Ruby - Язык программирования 141 2
SELinux - Security Enhanced Linux 24 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 26 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 2
Samba 146 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 17 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Новиков Иван 10 2
Лямин Александр 74 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 2
Аляутдин Роман 13 1
Рубанов Владимир 75 1
Ким Александр 41 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 1
Левин Дмитрий 43 1
Песляк Александр 5 1
Новодворский Алексей 109 1
Киселёв Алексей 60 1
Попов Никита 9 1
Белокрылов Александр 27 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Мельникова Анастасия 372 1
Abbasi Saeed - Аббаси Саид 1 1
Васильков Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Франция - Французская Республика 7846 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Словения - Республика 248 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Европа 21768 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Ars Technica 419 1
ZDnet 660 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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