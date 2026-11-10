Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204171
ИКТ 15879
Организации 11992
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3601
Системы 27072
Персоны 89020
География 3174
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2878
Мероприятия 898

Кибербезопасность FreeIPA Free Identity, Policy and Audit открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix

Кибербезопасность - FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.11.2026 CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений для управления службами каталогов 1
22.10.2026 TrueConf Cluster: новый взгляд на Enterprise-архитектуру корпоративного мессенджера и ВКС 1
20.10.2026 PT Dephaze теперь оценивает защищенность систем «1С» 1
07.10.2026 «РОСА Фреш» 13.3 получила режим запуска только доверенных программ и заработала на новейших ноутбуках 1
23.09.2026 Новые агенты MFASoft расширяют возможности интеграции многофакторной аутентификации в Windows 1
17.09.2026 Pragmatic Tools выпустил Migrator 3.2 с двусторонней синхронизацией паролей 1
25.08.2026 PT Dephaze: встроенная LLM для проведения кибератак и проверка импортозамещенных ИТ-систем 1
21.08.2026 Termidesk VDI 7.0 подтвердил совместимость с платформой VMmanager 1
18.08.2026 Avanpost DS Pro интегрирован с подсистемой гранулярного восстановления Granulex 1
28.07.2026 RooX выпустила версию 25.2 платформы управления доступом RooX UIDM 1
22.07.2026 Indeed CM 7.3: больше возможностей для импортонезависимой PKI-инфраструктуры 1
21.07.2026 Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство 1
07.07.2026 РОСА объявляет о завершении бета тестирования «РОСА Хром» 13 и выпуске коммерческого релиза 1
30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения 1
07.05.2026 «Астра Мониторинг» 1.4: полная наблюдаемость ИТ-инфраструктуры в едином решении корпоративного класса 1
23.04.2026 «Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга 1
22.04.2026 В сервисе ID от «Контур.Эгиды» расширили настройки MFA и добавили локальный кабинет 1
16.04.2026 Innostage PAM обновлен до версии 1.6.0 1
15.04.2026 «Индид» представила Indeed Access Manager 9.4 1
15.04.2026 Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1 1
14.04.2026 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов 1
13.04.2026 «Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8» 1
09.04.2026 «Мультифактор» представил SSO-сервис для централизованной аутентификации 1
16.02.2026 «АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026» 1
23.01.2026 Построение управляемой почтовой инфраструктуры: Avanpost DS сертифицирован для работы с RuPost 4.0 1
14.01.2026 ALD Pro и «Сакура»: интеграция для защиты корпоративных данных от утечек 1
15.12.2025 «Группа Астра» разместила ALD Pro на Bi.Zone Bug Bounty 1
03.12.2025 Falcongaze представила крупное обновление DLP-системы Falcongaze SecureTower Neon 1
02.12.2025 «Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций 1
20.11.2025 Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup 1
18.11.2025 Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0 1
12.11.2025 SafeTech Lab представила обновление корпоративного центра сертификации SafeTech CA 1
06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter 1
05.11.2025 В компании «Т1 Интеграция» провели тестирование программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server 1
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 1
20.10.2025 Сергей Степанюк -

Сергей Степанюк, «МойОфис»: Безопасность  — приоритет нашего почтового решения

 1
14.10.2025 «Индид» расширила функциональность Indeed Access Manager 1
01.10.2025 «ИТ-Экспертиза» обновила комплекс «Сакура» до версии 3.1.1 1

Публикаций - 147, упоминаний - 152

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 65
Microsoft Corporation 25930 37
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 43 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1009 16
Broadcom - VMware 2636 13
9800 12
Telegram Group 3050 12
Red Hat 1385 10
Ред Софт - Red Soft 1293 9
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 174 8
Oracle Corporation 7132 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 7
Check Point Software Technologies 842 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 465 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 7
Intel Corporation 12904 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 360 6
Zabbix SIA - Заббикс 190 6
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 290 5
Ростелеком 11103 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 500 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5143 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 204 5
Газинформсервис - ГИС 526 5
Nvidia Corp 4138 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 320 4
Cisco Systems 5387 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 4
Softline - Софтлайн 3838 4
AMD - Advanced Micro Devices 4720 4
TrueConf - ТруКонф 465 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 621 4
R-Vision - Р-Вижн 288 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 548 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 3
Multifactor - Мультифактор 145 3
Yandex - Яндекс 9469 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16337 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 8
РЖД - Российские железные дороги 2113 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 519 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 373 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 5 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 27 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 25 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Шереметьево Хэндлинг 51 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 14 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Сбер - Сбер Лигал 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
Газпром ПАО 1499 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3723 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5012 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2394 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
Федеральное казначейство России 1969 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 282 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 17 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 19 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
Администрация Ставрополя 16 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 229 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 296 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4102 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1220 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 347 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 502 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 794 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 320 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 61
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5979 46
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8857 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7408 35
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 677 35
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 292 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24990 28
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3360 27
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5445 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 23
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5488 22
Кибербезопасность - OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 46 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12466 21
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6966 20
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3309 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8602 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1960 18
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3335 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13285 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10423 16
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 240 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13936 16
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1284 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7985 15
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1212 14
Оповещение и уведомление - Notification 6260 14
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1268 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 13
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2087 12
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1505 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1747 92
Linux OS 11758 82
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 244 58
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 517 55
Microsoft Windows 17098 49
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 22
Ред Софт - Ред Адм 162 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 694 20
Pragmatic Tools Migrator - PT Migrator 40 17
Docker - Платформа распределённых приложений 576 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 19 12
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 36 11
Apple macOS 2490 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1855 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1041 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 763 10
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 378 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 9
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 59 8
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 8
Broadcom - VMware vSphere 620 8
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 232 8
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 82 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 19 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1089 7
Linux KDE Plasma 270 7
Новые облачные технологии - МойОфис 976 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 7
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 256 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 257 7
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 148 7
Linux - Debian GNU 588 6
Red Hat oVirt 66 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 356 6
Google Android 15420 6
Microsoft Office 4270 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 6
Арефьев Андрей 77 16
Паутов Евгений 20 5
Трандин Сергей 134 4
Шияфетдинов Дамир 5 4
Мухин Денис 72 3
Кузнецов Андрей 121 3
Сорокин Дмитрий 76 2
Яковлев Михаил 21 2
Царева Наталья 13 2
Осипов Павел 4 2
Сухов Михаил 5 2
Корсаков Константин 23 2
Хитрово Константин 21 2
Рожнов Михаил 21 2
Шипилов Игорь 10 2
Рустамов Рустам 565 2
Натрусов Артем 325 2
Шадаев Максут 1246 2
Мылицын Роман 111 2
Смирнов Алексей 277 2
Халяпин Сергей 103 2
Киселёв Алексей 92 2
Ульянов Николай 177 2
Антонов Дмитрий 10 2
Щеглов Петр 93 2
Лысов Анатолий 26 2
Сивцев Илья 176 2
Крутобережский Антон 1 1
Петухов Антон 63 1
Нальский Максим 54 1
Лебедев Павел 36 1
Врацкий Андрей 177 1
Аксенов Алексей 12 1
Стоянов Алексей 56 1
Фоменко Алексей 22 1
Басов Александр 10 1
Чистов Александр 22 1
Богомолов Ярослав 3 1
Осипов Юрий 79 1
Заянц Илья 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 169720 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55243 9
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 522 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19496 2
Франция - Французская Республика 8222 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1836 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4255 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3555 1
Япония 13876 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3178 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 1
Индия - Bharat 5934 1
Америка - Американский регион 2215 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Израиль 2881 1
Россия - СФО - Новосибирск 4983 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2127 1
Китай - Тайвань 4302 1
Украина 7987 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 593 1
Россия - УФО - Челябинская область 1540 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1726 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1399 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1094 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 558 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 765 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58856 39
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2440 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1401 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4139 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1204 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5079 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2839 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3121 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8957 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1019 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6017 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1830 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 754 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1568 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11588 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1399 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5714 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5579 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6667 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 697 2
Мобильные системы 118 1
Times 675 1
Trouw 3 1
DB-Engines 8 1
Linux Journal 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
CNews Инновация года - награда 162 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 148 1
CNews Телеком 38 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
Gartner - Гартнер 3682 1
Fortune Global 500 301 1
НМГ - Медиалогия 40 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 42 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1009 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 362 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 777 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 77 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1304 2
CNews FORUM Кейсы 318 2
CNews AWARDS - награда 580 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 89 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще