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Кибербезопасность FreeIPA Free Identity, Policy and Audit открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix
- FreeIPA — это программное решение, которое позволяет централизованно управлять сетевыми службами, идентификацией и аутентификацией, устанавливать доверительные отношения и обеспечивать взаимодействие Linux-систем с доменом Active Directory (AD).
- LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
Легковесный протокол доступа к каталогам
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Арефьев Андрей 77 16
|Паутов Евгений 20 5
|Трандин Сергей 134 4
|Шияфетдинов Дамир 5 4
|Мухин Денис 72 3
|Кузнецов Андрей 121 3
|Сорокин Дмитрий 76 2
|Яковлев Михаил 21 2
|Царева Наталья 13 2
|Осипов Павел 4 2
|Сухов Михаил 5 2
|Корсаков Константин 23 2
|Хитрово Константин 21 2
|Рожнов Михаил 21 2
|Шипилов Игорь 10 2
|Рустамов Рустам 565 2
|Натрусов Артем 325 2
|Шадаев Максут 1246 2
|Мылицын Роман 111 2
|Смирнов Алексей 277 2
|Халяпин Сергей 103 2
|Киселёв Алексей 92 2
|Ульянов Николай 177 2
|Антонов Дмитрий 10 2
|Щеглов Петр 93 2
|Лысов Анатолий 26 2
|Сивцев Илья 176 2
|Крутобережский Антон 1 1
|Петухов Антон 63 1
|Нальский Максим 54 1
|Лебедев Павел 36 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Фоменко Алексей 22 1
|Басов Александр 10 1
|Чистов Александр 22 1
|Богомолов Ярослав 3 1
|Осипов Юрий 79 1
|Заянц Илья 57 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 697 2
|Мобильные системы 118 1
|Times 675 1
|Trouw 3 1
|DB-Engines 8 1
|Linux Journal 7 1
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