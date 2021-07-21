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Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat

В ядре и системном менеджере (systemd) Linux найдены опасные уязвимости. Они позволяют вызвать крах системы и выполнить произвольный код. Одной из них скоро исполнится семь лет, а вторая отметила свое шестилетие.

«Дырявый» Linux

В Linux обнаружились две уязвимости, одна из которых затрагивает его ядро, а вторая – системный менеджер systemd. Их выявили специалисты по информационной безопасности компании Qualys.

Уязвимость, затрагивающая ядро Linux, получила идентификатор CVE-2021-33909. Если проэксплуатировать ее, то у пользователя появится возможность выполнить любой код с root-правами. Эксперты подчеркнули, проблема связана с неправильно обработкой длины имени файла.

Обнаружившие эту «дыру» специалисты Qualys смогли проэксплуатировать ее сразу в нескольких популярных дистрибутивах. Их затея увенчалась успехом в Debian 11, Fedora 34, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 7 и 8. а также в Ubuntu версий 20.04, 20.10 и 21.04, то есть самых современных на момент публикации материала.

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Linux еще очень далек от идеала по части безопасности

Эксперты отметили, что не проверяли работоспособность своих эксплойтов в других Linux-дистрибутивах. С их слов, они вполне могут заработать в любых других сборках Linux, так что группа риска не ограничивается лишь пользователями перечисленных ОС.

Уязвимость с историей

Специалисты Qualys приняли решение не публиковать полный код своих эксплойтов до тех пор, пока разработчики ядра и дистрибутивов не решат проблему с ней.

Пока что они выложили в свободный доступ прототип одного из своих эксплойтов. Запустить любой код с root-правами из-под учетки обычного пользователя при помощи него нельзя, а вот вызвать крах системы, наоборот, можно.

По утверждению представителей Qualys, данная проблема скоро отметит свое семилетие. Она присутствует в ядре Linux с 2014 г. Проэксплуатировать брешь можно даже в ядре версии 3.16, увидевшей свет в первых числах августа 2014 г.

Пример работы уязвимости

Эксперты Qualys подготовили патч, устраняющий данную брешь в ядре Linux. 19 июля 2021 г. они скоординировали его с сообществом разработчиков, после чего он был принят в состав ядра.

На момент публикации материалов устраняющий «дыру» апдейт выпустили лишь разработчики дистрибутивов Arch, Debian, Fedora, RHEL, SUSE и Ubuntu. Когда то же сделают авторы других сборок, неизвестно.

Искать новые уязвимости при помощи старых

В процессе создания и тестирования эксплойтов для CVE-2021-33909 экплойтов специалисты Qualys неожиданно обнаружили в Linux еще одну «дыру». Но на этот раз не в ядре. Уязвимость нашлась в системном менеджере systemd. Ее эксплуатация может вызвать переполнение памяти стека, что вызывает крах всей системы.

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Данная брешь имеет идентификатор CVE-2021-33910, как и в случае CVE-2021-33909, существует далеко не первый год. Со слов специалистов, впервые она проявилась еще в systemd версии 220, вышедшей в апреле 2015 г. Примечательно, что в systemd версии 248 (март 2021 г.) проэксплуатировать эту уязвимость нельзя, но лишь по причине кривого кода менеджера. Другими словами, эксклойт не заработает из-за ошибки в коде, которую исправили в systemd 249 (июль 2021 г.).

В настоящее время systemd избавлен от CVE-2021-33910 в Arch, Debian, Fedora, RHEL, SUSE и Ubuntu.

Большой опыт в поиске многолетних уязвимостей

Компания Qualys была основана в 1999 г. За 22 года своего существования она многократно находила в Linux и других системах уязвимости, существовавшие годами.

Например, в начале 2013 г. ее эксперты выловили брешь, позволявшую исполнять любой нужный хакерам код на веб-серверах, почтовых серверах и других серверных системах. Они обнаружили ее в библиотеке GNU C (glibc), в которой содержатся стандартные функции, используемые программами, написанными на языках C и C++.

Рассказать миру об уязвимости, промаркированной как CVE-2015-0235, Qualys решила лишь в конце января 2015 г., то есть спустя два года с момента ее обнаружения. Разработчикам Qualys поведала о ней без промедления, однако далее через два года большинство версий Linux, используемых в сервером оборудовании, так и не были обновлены.

По утверждению специалистов Qualys, CVE-2015-0235 появилась в Linux еще в 2000 г., когда вышла библиотека glibc версии 2.2. В список «дырявых» дистрибутивов Linux вошли Debian 7, CentOS 6 и 7? RHEL 6 и 7, а также Ubuntu 12.04.

Эльяс Касми

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