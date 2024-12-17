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Linux Systemd Подсистема инициализации и управления службами



17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
05.11.2024 Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам 1
07.08.2024 Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1 1
27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики 1
18.06.2024 Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
27.05.2024 Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
16.11.2023 Обновление ПУСК до версии 1.0.228 1
07.11.2023 В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows 1
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux 1
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 1
01.09.2022 Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 1
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 1
13.07.2021 Мир перевернулся. Microsoft выпустила собственный Linux 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1
24.05.2019 Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности 1
28.09.2018 Обнаружен боевой ботнет для MIPS, ARM и x86. Кто его будущая цель? 1
12.05.2017 «Доктор Веб» обнаружила новый бэкдор для Mac 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования 1
16.05.2016 СЗИ от НСД Dallas Lock Linux совместима с электронными ключами eToken 1
28.01.2016 Вышла вторая версия «операционной системы для параноиков» Сноудена 1
28.10.2014 «НТЦ ИТ Роса» представила облегченную версию Rosa Desktop Fresh R4 на базе LXDE 1
16.06.2014 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7 1
29.04.2014 Вышел Rosa Desktop Fresh R3 1
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
29.04.2013 Вышла «Седьмая платформа ALT Linux» 1
22.11.2011 Вышла новая версия openSUSE 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Linux Systemd и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1305 8
Microsoft Corporation 24625 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 6
Intel Corporation 12197 5
Базальт СПО - BaseALT 655 4
GitHub 814 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Google LLC 11775 2
Nvidia Corp 3487 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Huawei 3933 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
TeamViewer 119 1
Qualys 62 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Fastwel - Фаствел 31 1
SAS Institute 971 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Upstream 50 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 14 1
8213 1
Black Duck Software 17 1
Samsung Electronics 10255 1
Xiaomi 1732 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Repository - Репозиторий 853 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 4
File Manager - Файловый менеджер 346 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
Linux Btrfs - Файловая система 41 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
ARMv8 - Архитектура процессора 98 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 2
Linux OS 9937 31
Microsoft Windows 15657 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 11
Linux KDE Plasma 225 11
Linux - Debian GNU 463 10
Red Hat - Linux Fedora 221 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 8
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 6
Docker - Платформа распределённых приложений 333 6
Python - высокоуровневый язык программирования 929 6
SUSE openSUSE 92 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Mozilla Firefox - браузер 1889 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 4
GNU C Library Glibc 29 4
Apple macOS 2059 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 4
C/C++ - Язык программирования 755 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 3
Microsoft Windows 11 537 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 3
Arch Linux 29 3
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 52 3
Google Android 13994 3
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 3
SELinux - Security Enhanced Linux 24 3
Linux - Debian GNOME Shell 13 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
QEMU 52 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Зайцев Михаил 260 3
Новодворский Алексей 109 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 23 2
Мылицын Роман 110 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Корявов Денис 6 1
Галушкин Олег 182 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Юнаско Брайен 1 1
Poortvliet Jos - Портвлет Джос 1 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Мельникова Анастасия 372 1
Павлов Никита 67 1
Gilg Roman - Гильг Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
США - Кентукки 78 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Английский язык 6634 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 145 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Цензура - Свобода слово 492 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
OpenSource software - FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 5 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Религия 146 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
BleepingComputer - Издание 337 2
Известия ИД 624 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
DistroWatch 10 1
Liliputing 59 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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