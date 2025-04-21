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Состоялся релиз CommuniGate Pro версии 6.5.1

Компания СБК выпустила обновление CommuniGate Pro с более чем 70 функциональными изменениями и новинками. Пакет изменений включает обновленный веб-интерфейс, улучшения по безопасности и расширенные возможности по интеграции. Версия CommuniGate Pro 6.5 уже внесена в Единый реестр российского ПО Минцифры России, отмечают в компании.

«Этот релиз знаменует собой новый этап развития как продукта, так и самой компании. Уже сейчас мы наблюдаем повышенный интерес со стороны крупных заказчиков к новой версии продукта и ожидаем существенный рост выручки по результатам года. В дальнейшем мы продолжим развивать платформу CommuniGate Pro, взращивая дело школы талантливых русских инженеров и сохраняя наследие Владимира Бутенко», — сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

Ключевые новшества релиза: новый веб-интерфейс: современный встроенный индексированный поиск с поддержкой морфологии русского языка значительно ускоряет поиск нужной информации. Обновленный раздел контактов открыт для пользования в новом дизайне. Удобный помощник планирования с расширенными возможностями работы по созданию событий в календаре. Полностью адаптивный дизайн для мобильных и десктопных устройств. Улучшенная работа с почтой: добавлены фильтры, функция автосохранения черновиков, упрощена печать писем.

Усиленная безопасность: поддержка криптографического протокола TLS 1.3 для всех соединений повышает безопасность коммуникаций. Удаленный сброс аккаунтов Exchange ActiveSync обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Расширенные возможности интеграции: расширения теперь настраиваются независимо для каждого домена, обеспечивая гибкость и управляемость. Обновленный MAPI Connector для Microsoft Outlook обеспечивает более плавную и стабильную работу с Microsoft Outlook. Поддержка данных Free/Busy из Exchange, включая кросс-доменные сценарии миграции, позволяя просматривать занятость пользователей в момент сосуществования нескольких почтовых систем при миграции.

Дополнительные улучшения: переход на Systemd, современный индустриальный стандарт для администрирования сервисов на Linux-системах. Теперь администраторы смогут управлять сервисом CommuniGate Pro, запущенным на серверах привычным и типовым способом. Обновленная система документации со встроенным поиском для улучшения пользовательского опыта. Добавлены кнопки автоматического входа через сетевой протокол аутентификации Kerberos/client TLS в веб-интерфейсах, повышая удобство использования.

Борис Моисеев, директор по разработке CommuniGate Pro, сказал: «Мы поставили цель − сделать рабочую почту более дружелюбной для пользователей. Для этого в релиз 6.5.1 мы внесли много новых функций. Например, был полностью переработан встроенный поиск писем, появился удобный «помощник планирования» для встреч. Новый внешний вид CommuniGate Pro − лёгкий и интуитивно понятный, даже для тех, кто раньше не сталкивался с корпоративными коммуникациями».

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