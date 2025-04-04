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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Exchange Server ActiveSync Microsoft Sync Framework MS Exchange ActiveSync



04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак 1
23.08.2024 Как «Контур.ID» поможет с аутентификацией сотрудников в организации 1
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 1
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми» 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 2
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
23.05.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором Zextras 1
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1
07.09.2017 «Инлайн Груп» и Fortinet защитили веб-сервисы ТМК 1
01.08.2016 Softline модернизировала корпоративную почту в «Азиатском газопроводе» 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
10.03.2016 Softline перевела электронную почту «Детского мира» на Microsoft Exchange Server 2013 1
18.08.2015 Проблемы эксплуатации Microsoft Exchange и эффективное их решение 1
12.01.2015 Softline перевела почтовую систему «ИнтерЛабСервис» на Microsoft Exchange Server 2013 1
08.07.2014 Платная электронная почта: зачем она нужна и какой сервис выбрать? 1
24.02.2014 Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE 2
02.02.2014 Смартфоны Nokia для корпоративных клиентов 3
04.12.2013 Обзор смартфона Nokia Lumia 625: умеренность, но не экономия 1
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom 1
26.09.2013 Samsung представил в России смартфон-гигант Galaxy Note 3 и часы Galaxy Gear. ЦЕНЫ 1
05.09.2013 Samsung представила флагман Galaxy Note 3 1
12.08.2013 Пример решения: Информационная безопасность корпоративных мобильных решений 1
01.08.2013 Microsoft уговорила Google пока не убивать протокол синхронизации 2
16.05.2013 Google потребовал от Microsoft удалить приложение YouTube для Windows Phone 1
26.03.2013 Microsoft обновила Windows 8 2
31.01.2013 Глава Nokia объяснил, почему им не нужен Android 1
30.11.2012 IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012 2
01.08.2012 Microsoft представила "убийцу" Gmail 1
29.06.2012 Microsoft Office 365 исполнился год 1
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём 1
30.01.2012 Nokia приступила к поставкам смартфонов с ОС Nokia Belle 1
25.01.2012 LANDesk предлагает обновленный Mobility Manager с поддержкой iOS, Android и Blackberry 1
22.12.2011 Nokia отказалась от слова Symbian в новой прошивке 1
24.10.2011 Компания "Центр" обновила линейку СПО-решений 1
09.08.2011 Первый смартфон BlackBerry на новой платформе выйдет в начале 2012 г. 1
06.07.2011 Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк» 1

Публикаций - 93, упоминаний - 103

Microsoft Exchange Server ActiveSync и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24748 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 18
Samsung Electronics 10327 14
Google LLC 11887 10
Lenovo Motorola 3503 7
Intel Corporation 12255 6
Apple Inc 12207 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 5
Dell EMC 5038 5
HTC Corporation 1500 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 5
Toshiba Corporation 2934 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 5
Softline - Софтлайн 2903 4
Sony 6561 4
Adobe Systems 1558 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 4
Meta Platforms - Facebook 4451 4
i-Mate 53 4
МегаФон 9111 3
HP Inc. 5703 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2563 3
Yahoo! 3699 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Rover - RoverComputers 414 3
Casio 332 3
Cisco Systems 5137 3
Compal Electronics 134 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
X Corp - Twitter 2874 3
ДОК 834 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 2
Telegram Group 2105 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
VK - Mail.ru Group 3470 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 3
Dixis - Диксис 359 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Почта России ПАО 2138 1
Связной ГК 1372 1
Microsoft - LinkedIn 655 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 15 1
Carl Zeiss AG 304 1
Royal Dutch Shell - Шелл 214 1
Верный - торговая сеть 291 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 4 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
ОСК Кронштадтский морской завод 2 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ИнтерЛабСервис 1 1
Hallmark 19 1
Бирпарк 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 1
Правительство Тайваня 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 2
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 38
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30191 29
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6065 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9442 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7373 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24751 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9739 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12638 21
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21005 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28115 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10064 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12584 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 18
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Nature 813 1
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Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Windows IT Pro 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
IDC - International Data Corporation 4912 1
Juniper Research 529 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
CNews AWARDS - награда 524 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
CeBIT 612 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
PC Expo 36 1
Infosecurity - выставка 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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