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Microsoft Exchange Server ActiveSync Microsoft Sync Framework MS Exchange ActiveSync
Microsoft Exchange Server ActiveSync и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Николай 23 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Беляев Дмитрий 29 3
|Бургов Владимир 16 2
|Акиндинов Дмитрий 9 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
|Жаров Сергей 6 2
|Грудинин Дмитрий 22 2
|Степанюк Михаил 68 1
|Малышев Александр 37 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|Тришина Мария 2 1
|Бутенко Владимир 24 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Белоев Анатолий 1 1
|Момчилович Ирина 28 1
|Штефан Илья 7 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Родионов Михаил 45 1
|Касперский Евгений 324 1
|Земков Сергей 159 1
|Соколов Андрей 17 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Федотова Валентина 6 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Мякишева Марина 84 1
|Блохин Николай 2 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Федотов Валентин 7 1
|Краснов Сергей 5 1
|Фалин Сергей 1 1
|Бахур Владимир 11 1
|Вьюков Павел 1 1
|Попов Виталий 21 1
|Соловьев Станислав 1 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|Соколов Михаил 29 1
|Сизов Евгений 8 1
|Кузьменко Павел 40 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5939 4
|The Verge - Издание 563 3
|ZDnet 660 2
|Inquirer 463 2
|AppleInsider 396 2
|InfoSync 35 2
|DigiTimes - Издание 1314 1
|РС Рro 91 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|New Scientist 1448 1
|InformationWeek 241 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Ananova 250 1
|Commercial Times 95 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|РБК ТВ - телеканал 81 1
|New York Post 46 1
|Nature 813 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Windows IT Pro 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Juniper Research 529 1
|HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
|PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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