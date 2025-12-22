Разделы

Мерзляков Андрей


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365 2
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
06.07.2011 Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк» 1
28.04.2011 Softline организовала систему видеоконференций в «Институте развития образования» ХМАО-Югры 1
13.05.2010 «ТТК-Юго-Восток» подключила липецкий филиал «Эр-Телеком» к магистральной сети ТТК 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Мерзляков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3279 3
Microsoft Corporation 25256 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Фогстрим - Fogstream 3 1
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Ред Софт - Red Soft 1009 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Бирпарк 2 1
Институт развития образования 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 642 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Repository - Репозиторий 1055 1
Microsoft Windows Server 2008 480 2
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 370 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
Microsoft Windows 16354 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 1
Adobe Connect 24 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 1
Linux OS 10934 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 549 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 186 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 392 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1782 1
Лозовой Анатолий 1 1
Егоров Владислав 2 1
Шевченко Андрей 18 1
Мельников Александр 94 1
Петров Виктор 29 1
Богатырева Людмила 22 1
Корсаков Денис 9 1
Боровиков Игорь 135 1
Макаров Валентин 241 1
Бегтин Иван 61 1
Рустамов Рустам 518 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Образование в России 2562 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
