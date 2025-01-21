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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богатырева Людмила



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
10.01.2025 Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок 1
13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
14.10.2024 Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года 1
15.08.2024 В российских ИТ-компаниях взрывной спрос на программистов со знанием китайского языка 1
03.04.2024 «Почта России» начинает сверхсложное импортозамещение ПО. Грядет отказ от западного софта для сортировочных машин 1
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств 1
04.09.2023 В России появилось решение для цифровизации проверок 1
23.08.2023 Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни 1
28.06.2023 Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype 1
20.06.2023 В реестрe отечественного ПО появился сервис для оценки персонала 1
09.06.2023 Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте» 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
14.03.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с BPM-платформой Polycode 1
17.01.2023 «Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки» 1
11.10.2022 Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации 1
08.09.2022 Платформа Polycode совместима с продуктами «Ред софт» 1
21.07.2022 На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов 1
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix 1
17.08.2020 Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Богатырева Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Ростелеком 9700 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Softline - Софтлайн 2810 2
Telegram Group 1983 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
8213 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Anserem - Ансерем 5 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 1
Softline Holding - Noventiq 59 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Snapchat 129 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Диалог АНО 12 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 13 1
Фогстрим - Fogstream 3 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
HP Inc. 5685 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Vanderlande Industries 4 1
Polylog - Агентство Полилог 22 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Unsplash 763 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ОТЭКО ГК 21 1
EPSI HighAdvance 1 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
Почта России ПАО 2112 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Федеральное казначейство России 1772 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ГосИнформСистемы 126 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Linux OS 9936 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Microsoft Office 3734 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 2
Microsoft Windows 15656 2
VK Teams 66 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Lua - язык программирования 54 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Polylog Polygrade 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple macOS 2059 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Microsoft Exchange 1714 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Nodul 4 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Discord 116 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
VK HR Tek 31 1
Паршин Максим 316 2
Рустамов Рустам 412 2
Раскина Ирина 24 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Петров Виктор 13 2
Ложкин Сергей 43 1
Шадаев Максут 1008 1
Смирнов Алексей 243 1
Мишустин Михаил 676 1
Никитин Дмитрий 10 1
Коптелов Андрей 109 1
Данилов Александр 20 1
Семенчук Константин 4 1
Пугачева Ольга 7 1
Мельников Александр 86 1
Вильянов Сергей 14 1
Макаров Валентин 220 1
Бегтин Иван 61 1
Кудряшов Сергей 15 1
Боровиков Игорь 128 1
Корсаков Денис 9 1
Коваленя Алексей 13 1
Гаркуша Наталья 3 1
Мерзляков Андрей 4 1
Залманова Александра 8 1
Егоров Александр 85 1
Егоров Владислав 2 1
Греф Герман 419 1
Кузнецов Сергей 154 1
Ильин Дмитрий 24 1
Иванова Светлана 22 1
Сокорнов Николай 18 1
Пинский Виктор 7 1
Склянчук Павел 2 1
Галанцев Дмитрий 1 1
Чукарин Алексей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 18
Азия - Азиатский регион 5528 2
Украина 7608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Нидерланды 3517 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Украина - Киев 1125 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Ведомости 996 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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