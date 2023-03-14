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Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с BPM-платформой Polycode

Компании ООО «Газинформсервис» и ООО Агентство «Полилог» завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки.

Завершена серия испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba, разработанная компанией «Газинформсервис», и Polycode («Поликод»), производства компании ООО Агентство «Полилог», при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Об этом CNews сообщили представители компании «Полилог».

Теперь Polycode работает с безопасной СУБД Jatoba (сертификат ФСТЭК УД4), а это значит, что все данные, собираемые платформой, будут защищены различными решениями в области информационной безопасности.

«Современные информационные системы жизненно необходимо защищать от возможных угроз. Мы рады предоставить возможность защиты данных разработчикам платформы Polycode», — сказал менеджер по продукту СУБД Jatoba Константин Семенчук.

«Отечественные цифровые продукты активно развиваются, и одним из их значимых конкурентных преимуществ является совместимость с российским системным софтом (СУБД, операционными системами и др.). Это крайне важно с точки зрения развития экосистемы российского ПО и укрепления технологического суверенитета страны», — отметила руководитель департамента цифровых решений Агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

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Компания «Газинформсервис» – отечественный разработчик программного обеспечения и оборудования для защиты информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

Агентство «Полилог» более 10 лет проводит исследования и внедряет ИТ-решения для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, перевода в электронную форму госуслуг, развития межведомственного электронного взаимодействия и повышения качества данных. ИТ-решения Агентства «Полилог» автоматизируют сотни бизнес-процессов. Благодаря ним оказывается более 30 электронных госуслуг, обрабатываются тысячи заявлений, осуществляется информационный обмен с десятками государственных органов.

СУБД Jatoba — защищенная система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

Polycode – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. Polycode зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866).

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