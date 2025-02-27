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Polylog Polycode Поликод программная платформа


POLYCODE (ПОЛИКОД) – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. POLYCODE зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866).


27.02.2025 Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка 1
04.09.2023 В России появилось решение для цифровизации проверок 2
20.06.2023 В реестрe отечественного ПО появился сервис для оценки персонала 2
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
14.03.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с BPM-платформой Polycode 2
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
17.01.2023 «Моему офису» не дадут грант на 1,4 млрд руб., чтобы он стал похож на MS Office. Обещаны «альтернативные механизмы поддержки» 1
08.09.2022 Платформа Polycode совместима с продуктами «Ред софт» 2
21.07.2022 На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов 1
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix 2
17.08.2020 Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Polylog и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24682 4
Ред Софт - Red Soft 729 4
Базальт СПО - BaseALT 663 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 395 2
Новые облачные технологии (НОТ) 450 2
Ростелеком 9766 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 2
Softline - Софтлайн 2853 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 237 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 107 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
8275 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Нанософт 100 1
Directum - Директум 1103 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 197 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
Staply - Примавера 6 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НППКТ 29 1
Kribrum - Крибрум 31 1
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 23 1
Эремекс - Eremex 12 1
Нанософт разработка 13 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 15 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 30 1
Softline Holding - Noventiq 63 1
Polylog - Агентство Полилог 22 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
EPSI HighAdvance 1 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Тетис Кэпитал - Tethys 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ГосИнформСистемы 129 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 9
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 2
Linux OS 10033 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 66 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 66 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 291 1
Microsoft Office 3758 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
Lua - язык программирования 56 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 1
Microsoft Windows 15738 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 243 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 717 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Polylog Polygrade 1 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 1
Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции 4 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 52 1
PIX RPA Platform. 76 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 1
Богатырева Людмила 22 10
Рустамов Рустам 417 2
Петров Виктор 13 2
Ложкин Сергей 43 1
Раскина Ирина 24 1
Паршин Максим 316 1
Мишустин Михаил 683 1
Семенчук Константин 4 1
Мельников Александр 88 1
Макаров Валентин 222 1
Бегтин Иван 61 1
Кудряшов Сергей 15 1
Боровиков Игорь 131 1
Корсаков Денис 9 1
Коваленя Алексей 13 1
Мерзляков Андрей 4 1
Залманова Александра 8 1
Кирьянова Дарья 5 1
Егоров Владислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Азия - Азиатский регион 5559 1
Украина 7635 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 10
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
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