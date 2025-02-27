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Polylog Polycode Поликод программная платформа
POLYCODE (ПОЛИКОД) – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. POLYCODE зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866).
Polylog и организации, системы, технологии, персоны:
|Богатырева Людмила 22 10
|Рустамов Рустам 417 2
|Петров Виктор 13 2
|Ложкин Сергей 43 1
|Раскина Ирина 24 1
|Паршин Максим 316 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Семенчук Константин 4 1
|Мельников Александр 88 1
|Макаров Валентин 222 1
|Бегтин Иван 61 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Корсаков Денис 9 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Мерзляков Андрей 4 1
|Залманова Александра 8 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Егоров Владислав 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 12
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
|Азия - Азиатский регион 5559 1
|Украина 7635 1
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