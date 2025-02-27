POLYCODE (ПОЛИКОД) – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. POLYCODE зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866).