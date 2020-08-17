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Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Агентство «Полилог», разработчик программной платформы Polycode, и компания Postgres Professional, отечественный разработчик СУБД Postgres Pro, провели тестирование совместимости своих решений.

Итоги тестирования подтвердили гарантированную бесперебойную работу Polycode с двумя версиями СУБД Postgres Pro Standard 11 и Postgres Pro Standard 12.

«Гарантия совместимости программной платформы с СУБД, операционной системой или сторонним прикладным ПО облегчает выбор заказчикам, которые хотят приобрести готовое отечественное решение для автоматизации своей деятельности. Поэтому мы проводим такие взаимные тестирования на постоянной основе», – сказал руководитель департамента цифровых решений «Полилога» Людмила Богатырева.

В частности, разработчик уже провел совместные тестирования Polycode с двумя ведущими отечественными операционными системами – Альт Сервер и ROSA, а также СУБД ЛИНТЕР. На очереди – оценка совместимости с наиболее популярными у пользователей системами электронного документооборота.

Polycode представляет собой отечественную bpm-систему, ориентированную на кастомизацию в соответствии с задачами клиента. Платформа учитывает принципы импортозамещения: она построена на компонентах с открытым исходным кодом, зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ Роспатента и Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Заказчиками решений на базе Polycode являются органы государственной власти, их подведомственные организации, а также крупные коммерческие компании, не равнодушные к цифровой трансформации.

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