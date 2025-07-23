Разделы

РЕЛЭКС Линтер Linter СУБД

РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД

СУБД семейства ЛИНТЕР разработаны в России и имеют регистрацию в реестре отечественного ПО.

  • ЛИНТЕР БАСТИОН предназначена для обеспечения безопасной работы с данными, имеет сертификаты ФСТЭК и Минобороны, подходит для систем, работающих с гостайной до уровня «совершенно секретно».
  • ЛИНТЕР СТАНДАРТ — нетребовательная к ресурсам встраиваемая СУБД для IoT и M2M задач.
  • ЛИНТЕР СОКОЛ — высокопроизводительная масштабируемая реляционная СУБД нового поколения, работающая в 5 раз быстрее аналогов, позволяет не только уменьшить сложность разработки, но и не менее важно, стоимость эксплуатации систем на 25%. 

 

23.07.2025 Продукты линейки СУБД «Линтер» совместимы с ОС «АльтерОС»

Компании провели тестирование и подтвердили полную совместимость операционной системы «АльтерОС» с линейкой СУБД «Линтер». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, гарантирующий стабильность работы.
08.07.2025 Платформа для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search совместима с СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL)

Подтверждена совместимость платформы для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search 6.0. и СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL). Компании провели комплексное тестирование продуктов и подписали соответствующий сертификат.
02.06.2025 Компания-разработчик СУБД «Линтер Сокол» объявляет о совместимости с операционной системой AstraLinux версий 1.7 и 1.8

Представители компании «Релэкс» заявили о завершении процесса тестирования совместимости СУБД Линтер Сокол (SoQoL) с отечественной операционной системой AstraLinux Special Edition версий 1.7 и 1.8.

15.05.2025 СУБД «Линтер Сокол» признана Минцифры России особо значимым проектом

Минцифры России присвоило статус особо значимого проекта разработке отечественной системы управления базами данных «Линтер Сокол» от компании РЕЛЭКС. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии.
15.04.2025 СУБД «Линтер» совместимы с ОС «ОСнова»

Компании «Релэкс» и «НППКТ» протестировали совместимость российской системы управления базами данных «Линтер» с операционными системами ОС «ОСнова» версии 2.12, сертифицированной ФСТЭК, и ОС «ОСнова».
25.03.2025 Операционные системы «Альт» совместимы с СУБД «Линтер»

Операционные системы «Альт» компании «Базальт СПО» успешно взаимодействуют с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер» компании «Релэкс». В частности, СУБД «Линтер» корректно работает с операционными системами «Альт».
18.03.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СУБД «Линтер»

Завершено тестирование совместимости операционной системы «Ред ОС» с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» и «Стандарт». Пользователи «Ред ОС» смогут оценить функциональность СУБД «Линтер».
18.03.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СУБД «Линтер»

Завершено тестирование совместимости операционной системы «Ред ОС» с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» и «Стандарт». Об этом CNews сообщили представители «Релэкс». Пользователи «Ред ОС» смогут оценить функциональность СУБД.
18.02.2025 Обновлена сертифицированная версия СУБД «Линтер Бастион»

СУБД «Линтер Бастион» соответствует требованиям ФСТЭК России: второй и четвертый классы защиты согласно стандартам.
28.01.2025 СУБД «Линтер Бастион» обновлена до версии 6.0.20.3

Улучшения в части настроек производительности по умолчанию. Доработки для работы СУБД «Линтер» на ОС под управлением процессора «Байкал». Добавлена поддержка Python версий 3.9 и выше.
01.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер»

Разработчик ОС «МСВСфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой отечественных СУБД «Линтер» от «Релэкс». Интеграция продуктов предоставит заказчикам полный стек решений для создания информационных систем.
15.05.2024 Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино»

ЦСВД ВС и НПП «Релэкс» объявили о совместимости и корректности работы СУБД «Линтер Бастион» с защищенной операционной системой реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» на платформе.
11.03.2024 НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» новым требованиям ФСТЭК

НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, утвержденным ФСТЭК.
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС

Merlion является на сегодняшний день единственным официальным дистрибьютором программных продуктов разработчика — СУБД «Линтер стандарт» и СУБД «Линтер бастион». Об этом CNews сообщили представители Merlion.
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «Релэкс» объявили об успешном тестировании системы управления базами данных «Линтер бастион» в новых версиях операционных систем семейства «Альт». СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт».
30.01.2017 «Релэкс» обновила линейку СУБД «Линтер»

«Релэкс» объявила об обновлении продуктовой линейки СУБД «Линтер». Как рассказали CNews в компании, с января 2017 г. СУБД «Линтер» представлена обновленной линейкой продуктов.

20.05.2016 СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer

Компании «Релэкс» и «Рикор» завершили тестирование российской системы управления базами данных «Линтер» на отечественной аппаратной платформе Rikor EcoServer. Об этом CNews сообщили в «Релэкс».
07.04.2016 Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион»

Завершена интеграция информационно-аналитической платформы Luxms BI с российской системой управления базами данных «Линтер Бастион». Совместное решение готово к использованию и позволит предприятиям не только визуализировать данные, но и обеспечить их безопасность.

21.03.2016 СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса»

Российские компании «НТЦ ИТ Роса» и «Релэкс» завершили тестирование СУБД «Линтер Бастион» на совместимость с сертифицированными операционными системами «Роса Никель» и «Роса Хром».

18.02.2016 «Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион»

«Ай-Теко» и «Релэкс» объявили о завершении работ по интеграции и тестированию системы управления базами данных «Линтер Бастион» на программно-аппаратном комплексе корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем».
01.06.2015 «НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения

«НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения «Линтер АТ». Соинвесторами проекта, выделяющими еще 32 млн, являются воронежская строительно-инвестиционная компания.
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил»

СЭД CompanyMedia успешно прошла тестирование на совместимость с СУБД «Линтер-ВС», работающей под управлением операционной системы МСВС («Мобильная система вооруженных сил»).
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер»

Объявлена интеграция аналитической платформы Prognoz Platform компании «Прогноз» и системы управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» компании «Релэкс». Результатом этой интеграции станет создание отечественной платформы для бизнес-аналитики.

10.11.2014 «Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость

Протестирована совместимость новых версий программных продуктов компаний: системы управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» и унифицированного дистрибутива «Альт Линукс СПТ 6.0», сообщили CNews в «Альт Линукс».

РЕЛЭКС и организации, системы, технологии, персоны:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 65 49
Oracle Corporation 6887 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2530 17
Microsoft Corporation 25283 13
9049 12
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 10
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 9
Teradata - Терадата 219 9
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5297 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 182 6
IBM - International Business Machines Corp 9557 6
Ред Софт - Red Soft 1023 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 6
Luxms 101 5
Diasoft - Диасофт Платформа 25 5
Yandex - Яндекс 8524 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 5
VK - Mail.ru Group 3536 5
Diasoft - Диасофт 1039 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 390 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 4
Ростелеком 10361 4
SAP SE 5446 4
Huawei 4239 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1520 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 346 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 108 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 3
Intel Corporation 12560 3
Softline - Софтлайн 3298 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1705 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4556 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 346 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8248 5
РЖД - Российские железные дороги 2009 4
Сургутнефтегаз - СНГ 280 4
Почта России ПАО 2253 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 3
Альфа-Банк 1875 3
КонсультантПлюс 149 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 2
Газпром ПАО 1422 2
НСПК - Национальная система платежных карт 902 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Роснефть НК - нефтяная компания 530 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 405 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Мираф-Банк 12 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Солидарность 0 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
101Hotels.com 456 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 1
Камский горизонт КБ 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1032 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3475 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 4
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3386 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 3
Федеральное казначейство России 1878 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 398 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 6 1
Минприроды РФ - РосИНИВХЦ ФГБУ - Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр 1 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
Apache Software Foundation - ASF 222 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 359 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4571 14
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 154 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8767 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2488 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7306 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 6
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1448 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 566 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1544 27
Linux OS 10958 23
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 872 14
Microsoft Windows 16380 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 13
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 122 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 12
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 11
РЕЛЭКС - SoQoL 10 9
IBM DB2 392 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1336 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 8
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 59 8
IBM Netezza 16 7
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 49 7
Новые облачные технологии - МойОфис 901 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 7
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 216 6
TmaxSoft Tibero DBMS 44 5
Luxms BI 101 5
БизнесИнтерСофт - Инфостандарт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 5
Microsoft Office 3971 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 5
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 189 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 4
Oracle Java - язык программирования 3338 4
Apache Hadoop 447 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 176 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 99 3
Мягкова Ирина 14 9
Бакланов Михаил 9 8
Максимов Виталий 4 4
Бойченко Игорь 3 3
Розанов Максим 6 3
Рустамов Рустам 522 3
Висящев Андрей 64 2
Варов Константин 24 2
Сушкевич Антон 67 2
Добрушский Сергей 9 2
Предтеченский Петр 18 2
Шестаков Сергей 18 2
Раевский Роман 15 2
Хохлов Денис 5 2
Штырь Владимир 2 2
Парфёнов Николай 4 2
Баркалов Роман 2 2
Путин Владимир 3370 2
Никифоров Николай 1137 2
Смирнов Алексей 254 2
Бартунов Олег 53 2
Черногоров Андрей 65 1
Патешман Виталий 42 1
Ходаков Сергей 42 1
Савельев Александр 41 1
Кирьянова Александра 159 1
Железняков Андрей 2 1
Фефилов Андрей 3 1
Кириллов Михаил 15 1
Соколов Михаил 37 1
Громов Владимир 14 1
Фатеев Олег 7 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пешков Анатолий 1 1
Закрепин Евгений 62 1
Пухов Евгений 12 1
Алексеев Сергей 11 1
Меднов Сергей 124 1
Ковалевский Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2124 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 86 3
Европа 24655 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14516 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3225 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Индия - Bharat 5710 2
Африка - Африканский регион 3574 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 2
Россия - СФО - Новосибирск 4677 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1628 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 2
Замбия - Республика 48 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Казахстан - Республика 5816 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2431 1
Земля - планета Солнечной системы 10675 1
Сингапур - Республика 1909 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3289 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 1
Канада 4988 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2923 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1889 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Турция - Турецкая республика 2497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1750 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
РИА Новости 992 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Javelin Strategy & Research 10 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
РАН - Российская академия наук 2020 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 227 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews AWARDS - награда 556 1
