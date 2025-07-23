РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД

Продукты линейки СУБД «Линтер» совместимы с ОС «АльтерОС» ли тестирование и подтвердили полную совместимость операционной системы «АльтерОС» с линейкой СУБД «Линтер». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, гарантирующий стабил

Платформа для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search совместима с СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL) овместимости платформы для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search 6.0. и СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL). Компании провели комплексное тестирование продуктов и подписали соотве

Компания-разработчик СУБД «Линтер Сокол» объявляет о совместимости с операционной системой AstraLinux версий 1.7 и 1.8 Представители компании «Релэкс» заявили о завершении процесса тестирования совместимости СУБД Линтер Сокол (SoQoL) с отечественной операционной системой AstraLinux Special Edition версий

СУБД «Линтер Сокол» признана Минцифры России особо значимым проектом присвоило статус особо значимого проекта разработке отечественной системы управления базами данных «Линтер Сокол» от компании РЕЛЭКС. Решение было принято на заседании президиума Правительствен

СУБД «Линтер» совместимы с ОС «ОСнова» мпании «Релэкс» и «НППКТ» протестировали совместимость российской системы управления базами данных «Линтер» с операционными системами ОС «ОСнова» версии 2.12, сертифицированной ФСТЭК, и ОС «ОСн

Операционные системы «Альт» совместимы с СУБД «Линтер» «Альт» компании «Базальт СПО» успешно взаимодействуют с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер» компании «Релэкс». В частности, СУБД «Линтер» корректно работает с операционны

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СУБД «Линтер» стирования совместимости операционной системы «Ред ОС» с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» и «Стандарт». Пользователи «Ред ОС» смогут оценить функциональность СУБД «

Обновлена сертифицированная версия СУБД «Линтер Бастион» стандартам», – отметила заместитель генерального директора по развитию РЕЛЭКС Ирина Мягкова. СУБД «Линтер Бастион» соответствует требованиям ФСТЭК России: второй и четвертый классы защиты согл

СУБД «Линтер Бастион» обновлена до версии 6.0.20.3 о умолчанию. Улучшения в части настроек производительности по умолчанию. Доработки для работы СУБД «Линтер» на ОС под управлением процессора «Байкал». Добавлена поддержка Python версий 3.9 и вы

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер» Сфера», объявил о подтверждении совместимости ОС «МСВСфера Сервер 9» с линейкой отечественных СУБД «Линтер» от «Релэкс». Интеграция продуктов предоставит заказчикам полный стек решений для созд

Подтверждена совместимость СУБД «Линтер Бастион» с ЗОСРВ «Нейтрино» СВД ВС и НПП «Релэкс» объявили о совместимости и корректности работы СУБД «Линтер Бастион» с защищенной операционной системой реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» на пл

НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» новым требованиям ФСТЭК НПП «Релэкс» получило подтверждение соответствия СУБД «Линтер Бастион» требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, у

Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС сегодняшний день единственным официальным дистрибьютором программных продуктов разработчика — СУБД «Линтер стандарт» и СУБД «Линтер бастион». Об этом CNews сообщили представители Merlion

СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» «Базальт СПО» и «Релэкс» объявили об успешном тестировании системы управления базами данных «Линтер бастион» в новых версиях операционных систем семейства «Альт». СУБД «Линтер бас

«Релэкс» обновила линейку СУБД «Линтер» «Релэкс» объявила об обновлении продуктовой линейки СУБД «Линтер». Как рассказали CNews в компании, с января 2017 г. СУБД «Линтер» представлена

СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer Компании «Релэкс» и «Рикор» завершили тестирование российской системы управления базами данных «Линтер» на отечественной аппаратной платформе Rikor EcoServer. Об этом CNews сообщили в «Релэ

Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион» ации информационно-аналитической платформы Luxms BI с российской системой управления базами данных «Линтер Бастион». Совместное решение готово к использованию и позволит предприятиям не только

СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» Российские компании «НТЦ ИТ Роса» и «Релэкс» завершили тестирование СУБД «Линтер Бастион» на совместимость с сертифицированными операционными системами «Роса Никель»,

«Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион» «Релэкс» объявили о завершении работ по интеграции и тестированию системы управления базами данных «Линтер Бастион» на программно-аппаратном комплексе корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем»

«НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения «Сколково», средства пойдут на разработку системы управления базами данных (СУБД) нового поколения «Линтер АТ». Соинвесторами проекта, выделяющими еще i32 млн, являются воронежская строительно-

CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил» СЭД CompanyMedia успешно прошла тестирование на совместимость с СУБД «Линтер-ВС», работающей под управлением операционной системы МСВС («Мобильная система вооружен

«Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер» литической платформы Prognoz Platform компании «Прогноз» и системы управления базами данных (СУБД) «Линтер Бастион» компании «Релэкс». Результатом этой интеграции станет создание отечественной