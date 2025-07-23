Продукты линейки СУБД «Линтер» совместимы с ОС «АльтерОС»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Релэкс» успешно завершили тестирование и подтвердили полную совместимость операционной системы «АльтерОС» с линейкой СУБД «Линтер». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, гарантирующий стабильность и корректность совместной работы решений. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Тестирование охватило ключевые аспекты функциональности, производительности и безопасности при запуске СУБД «Линтер» на ОС «АльтерОС». Результаты подтвердили, что совместное использование продуктов обеспечивает надежную защиту данных и эффективную обработку информации. Это делает их оптимальным решением для государственных и коммерческих организаций с повышенными требованиями к кибербезопасности. Применение операционных систем семейства «АльтерОС» совместно с продуктами линейки СУБД «Линтер» позволяет достичь высокой эффективности, обеспечить защиту информации и минимизировать зависимость от иностранных технических решений. Распространение подобных комплексных решений укрепляет технологический суверенитет страны и стимулирует рост конкурентоспособности российской ИТ-индустрии.

«Совместимость решений крайне важна в эпоху тотального ускорения и цифровой трансформации. Сегодня это уже не просто маркер зрелости продукта, но и фактор, который влияет на скорость и стоимость внедрения. Благодаря подтвержденной совместимости «АльтерОС» и СУБД «Линтер», наши клиенты получают надежную и безопасную экосистему, где решения не требуют дополнительных интеграционных доработок и работают в единой связке на должном уровне», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Наши продукты успешно интегрируются с ведущими отечественными операционными системами, такими как «АльтерОС», что дает компаниям возможность разрабатывать абсолютно независимые от импорта технические решения. В сегодняшних непростых мировых реалиях особое значение приобретает надежность и защищенность ИТ-инфраструктуры предприятий», — сказала заместитель генерального директора по развитию копании «Релэкс» Ирина Мягкова.

СУБД семейства «Линтер» разработаны в России и имеют регистрацию в реестре отечественного ПО. «Линтер Бастион» предназначена для обеспечения безопасной работы с данными, имеет сертификаты ФСТЭК и Минобороны, подходит для систем, работающих с гостайной до уровня «совершенно секретно». «Линтер Стандарт» — нетребовательная к ресурсам встраиваемая СУБД для IoT и M2M задач, работающая на минимальных объемах памяти от 250 Мб. «Линтер Сокол» (SOQOL) — высокопроизводительная масштабируемая реляционная СУБД нового поколения, работающая в пять раз быстрее аналогов, обрабатывая запросы от 50 тыс. клиентов одновременно на одном сервере, что позволяет не только уменьшить сложность разработки, но и стоимость эксплуатации систем на 25%.

Операционная система «АльтерОС» предназначена для широкого спектра задач и совместима как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. Решение включено в Единый реестр российского ПО, сертифицировано ФСТЭК и соответствует всем установленным стандартам.