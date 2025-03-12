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РЕЛЭКС SoQoL

СУБД SoQoL – инновационная база данных, созданная российскими программистами, является полностью независимым от зарубежного рынка решением.


12.03.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет PostgreSQL на другую СУБД 1
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL 1
01.03.2024 Состоялся релиз новой российской СУБД 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
17.12.2021 Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

РЕЛЭКС и организации, системы, технологии, персоны:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 2
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