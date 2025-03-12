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РЕЛЭКС SoQoL
СУБД SoQoL – инновационная база данных, созданная российскими программистами, является полностью независимым от зарубежного рынка решением.
РЕЛЭКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Кузнецов Сергей 155 1
|Бакланов Михаил 7 1
|Хохлов Денис 2 1
|Суховей Денис 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
|Россия - ЦФО - Воронежская область 804 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 1
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