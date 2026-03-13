Разделы

«Релэкс» модернизирует корпоративную информационную систему «Эталон»

ИТ-компания «Релэкс» совместно с научной компанией «ГиперГрафГрупп» (резидент ИНТЦ «Сириус») объявили о завершении первого этапа проекта по модернизации корпоративной информационной системы «Эталон» и ребрендингу её платформы «Цифрогенез». Созданная в далеком 1992 г., эта система успела стать верным помощником множества предприятий.

Спустя годы интенсивного использования стало ясно, что пришло время кардинальных перемен. Совместно с коллегами из «ГиперГрафГрупп» специалисты «Релэкс» начали работу по полной перестройке фундаментальных компонентов системы. На данном этапе главной задачей стало перенести всё наследие оригинальной системы на новую технологическую базу, задействовав инструменты Microsoft Visual Studio 2022 и обновив язык программирования до современного стандарта C++.

Главная цель обновления – полная адаптация к современным реалиям, устранение ограничений, вызванных старой архитектурой, и обеспечение стабильной работы в системах на базе 64-битных процессоров.

«Только представьте: команда инженеров «Релэкс» переработала около 3 тыс. файлов общим объемом порядка 25 МБ и исправила сотни тысяч строк исходного кода, чтобы привести «Эталон» в соответствие с требованиями сегодняшнего дня», – сказал технический директор ИТ-компании «Релэкс» Максим Ефремов.

Сейчас пользователи получают доступ к значительно ускоренной обработке данных, расширенным возможностям аналитики и возросшему уровню надежности. Однако это лишь начало большой истории преображения: на следующем этапе планируется глубокий редизайн интерфейса, внедрение современных подходов к управлению большими объемами данных и потенциально – отказ от традиционной базы данных Oracle в пользу российских решений, таких как СУБД SoQoL компании «Релэкс».

«Сегодняшнее обновление «Эталона» – это важнейший шаг вперед, показывающий, что старые добрые продукты могут обрести вторую молодость. Когда мы начинали работу над проектом, одной из задач было сохранить лучшие черты оригинального продукта, одновременно устранив существующие ограничения и сделав систему быстрее, надежнее и удобнее для пользователей. А дальше начнется еще более интересная часть: предстоит реализовать огромный потенциал обновленной платформы. Важно отметить, что все этапы проекта реализуются в тесном взаимодействии с пользователями, ведь именно такая форма работы и обратная связь позволяют нам создавать эффективные инструменты для успеха любого бизнеса», –сказал руководитель специальных проектов ИТ-компании «Релэкс» Владимир Сахаров.

