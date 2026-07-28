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Суховей Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Суховей Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1743 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 2
|Ashley Madison 8 1
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Коскова Ксения 6 1
|Ekhart Trevor - Экхарт Тревор 3 1
|Десятников Игорь 1 1
|Хрипко Любовь 2 1
|Путин Владимир 3452 1
|Рустамов Рустам 547 1
|Кичко Дмитрий 69 1
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Макаров Валентин 251 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Кожемяка Егор 15 1
|Щеглов Петр 85 1
|Акимов Евгений 39 1
|Груздев Сергей 48 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Анищук Наталья 30 1
|Соболев Дмитрий 11 1
|Герман Владимир 9 1
|Селезнев Денис 31 1
|Жучков Андрей 4 1
|Щеглов Сергей 4 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Канищев Дмитрий 1 1
|Карпов Роман 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.