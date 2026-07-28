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Суховей Денис

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Новая версия Secret Disk для Linux 2.3 от «Аладдин» расширяет возможности защиты данных 1
15.12.2023 Перестройка ИТ-инфраструктуры: какие проблемы возникают и как с ними справиться 1
30.10.2023 Российские разработчики стали продавать единые лицензии для Windows и Linux 1
27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
04.07.2016 «Аладдин Р.Д.» вместе с «Перспективным мониторингом» внедряет практики безопасной разработки ПО 1
08.02.2016 Как защитить информацию в базе данных 1
27.01.2016 Как управлять рисками утечки критичных данных 1
23.12.2011 Мобильность должна быть безопасной 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Суховей Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 494 9
Microsoft Corporation 25758 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3048 3
Apple Inc 13125 2
Oracle Corporation 7070 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4942 2
Google LLC 12666 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 310 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 14 1
Avid Life Media 2 1
Samsung Electronics 11047 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 1
SAP SE 5597 1
Dell EMC 5178 1
Cisco Systems 5371 1
Yandex - Яндекс 9180 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Intel Corporation 12801 1
IBM - International Business Machines Corp 9695 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5882 1
9575 1
Ред Софт - Red Soft 1229 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 780 1
ESET - ESET Software 1161 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1347 1
Navicon - Навикон 338 1
HTC Corporation 1512 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Аурига - Auriga 77 1
Ponemon Institute 86 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 146 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1743 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 2
Ashley Madison 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 445 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Венгрии - Magyarország Kormánya - Государственные органы власти Венгерской Республики 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 1
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34822 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8242 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15416 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5179 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5099 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33409 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13233 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13092 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8623 3
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 240 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16962 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9406 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1202 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24338 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 457 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1177 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13879 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12175 2
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 50 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 582 1
Кибербезопасность - Secure by design 59 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 81 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 206 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3298 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1870 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2998 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7435 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4173 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9268 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6656 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17968 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3809 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 1
Linux OS 11510 5
Microsoft Windows 16864 5
Aladdin Secret Disk 91 5
Apple iOS 8569 2
Apple macOS 2412 2
Новые облачные технологии - МойОфис 954 2
Microsoft Office 4161 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1683 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 22 1
РЕЛЭКС - SoQoL 12 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
SoftMaker Office 4 1
Apple iPad 4006 1
Google Android 15223 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Kaspersky OS 156 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Azure 1523 1
Oracle Java - язык программирования 3465 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1792 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 249 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 79 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 135 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Ведешкина Татьяна 7 2
Коскова Ксения 6 1
Ekhart Trevor - Экхарт Тревор 3 1
Десятников Игорь 1 1
Хрипко Любовь 2 1
Путин Владимир 3452 1
Рустамов Рустам 547 1
Кичко Дмитрий 69 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Серебряникова Анна 77 1
Кузнецов Сергей 163 1
Макаров Валентин 251 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Сидорюк Алексей 18 1
Кожемяка Егор 15 1
Щеглов Петр 85 1
Акимов Евгений 39 1
Груздев Сергей 48 1
Григорьева Евгения 60 1
Анищук Наталья 30 1
Соболев Дмитрий 11 1
Герман Владимир 9 1
Селезнев Денис 31 1
Жучков Андрей 4 1
Щеглов Сергей 4 1
Ерошкин Павел 36 1
Канищев Дмитрий 1 1
Карпов Роман 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54690 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19082 2
США - Коннектикут 172 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Индия - Bharat 5863 1
Бельгия - Королевство 1191 1
Германия - Федеративная Республика 13204 1
Африка - Африканский регион 3638 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3573 1
Бразилия - Федеративная Республика 2517 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1937 1
Бельгия - Брюссель 242 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11639 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57541 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16008 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7401 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1473 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2232 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3067 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4504 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4425 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5690 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3782 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1392 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3973 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10309 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2744 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3021 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9100 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 411 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 948 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 269 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3390 1
Английский язык 7027 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6034 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4648 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1482 1
WikiLeaks 120 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2383 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
Docflow 148 1
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