Ростех Автоматика НИИ Масштаб СмартЭкоСистема Ayya T1 трастфон
СОБЫТИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владислав 21 5
|Лысенко Александр 8 3
|Рустамов Рустам 523 2
|Степанов Владимир 90 2
|Писарев Михаил 27 2
|Свиридов Сергей 1 1
|Суховей Денис 10 1
|Шельцин Арсений 1 1
|Ревин Константин 4 1
|Манкевич Виталий 11 1
|Тиняев Роман 4 1
|Головченко Алексей 9 1
|Кузнецов Сергей 162 1
|Калинин Алексей 74 1
|Иванов Борис 60 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Зыков Владимир 11 1
|Калайда Игорь 12 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Бойко Алексей 109 1
|Маргарян Армен 6 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Яковлев Валерий 2 1
|Яковев Александр 1 1
|Пушкина Инна 1 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Шестаков Владимир 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
