Ростех Автоматика НИИ Масштаб СмартЭкоСистема Ayya T1 трастфон

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки 1
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 2
26.10.2023 Российский антишпионский смартфон без Android протестирован CNews. На что способен AYYA T1 с «Авророй»? 3
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 3
06.09.2023 В российском госсекторе массовый отказ от iPhone. Работников принудительно переводят на телефоны Ayya 2
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
11.05.2023 Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах 1
23.03.2023 Российский смартфон «для параноиков» не хотят покупать даже по заниженной цене. За полтора года продано меньше 1 тыс. штук 3
02.12.2022 NashStore будет предустанавливаться на отечественные трастфоны AYYA 3
28.09.2022 В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений 2
11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» 2
06.07.2022 Для российского смартфона не хватает отечественных процессоров. Создание AYYA Т2 остановилось из-за санкций США 5
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз 1
27.04.2022 «Ростех» представит новую модель защищенного смартфона AYYA в 2022 году 3
25.04.2022 Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита 3
17.03.2022 Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора» 4
17.03.2022 «Ростех» представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора» 4
22.12.2021 НИИ СОКБ и «СмартЭкоСистема» представили решение для предотвращения утечек информации через мобильные устройства 2
28.10.2021 Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена 4
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 4

Публикаций - 23, упоминаний - 56

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 17
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 11
Ростех - Автоматика Концерн 1749 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 492 8
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 72 8
Ростелеком 10396 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 7
Samsung Electronics 10689 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 6
Apple Inc 12717 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 366 6
MediaTek - Ralink 571 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 4
Jolla - Sailfish Holding 85 4
ICL ГК 449 4
Xiaomi 2019 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3152 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Yandex - Яндекс 8565 2
Qualcomm Technologies 1915 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
Ред Софт - Red Soft 1038 2
DEXP 59 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 661 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1598 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 2
Qtech - Кьютэк 184 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 2
Google LLC 12323 2
Ruteq - Рутек 37 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 503 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
Equiron 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 280 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 4
РЖД - Российские железные дороги 2017 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 2
Ростех - Вертолеты России 176 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 2
Вотрон 21 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Почта России ПАО 2263 1
Связной ГК 1384 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 1
Афимолл ТРЦ 31 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1480 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 531 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 11
Микрофон - Microphone 2705 11
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2197 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5184 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 5
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2380 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 4
Наушники - Headphones 4305 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 4
Google Android - приложения и разработчики 710 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 3
USB micro 971 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9432 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 18
Google Android 14802 15
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 10
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 8
Kaspersky OS 147 6
Apple iOS 8308 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 5
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 142 5
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 70 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 4
VK RuStore - Рустор 529 3
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 3
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 3
Linux OS 10996 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 516 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 3
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - МВК 8 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 581 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 50 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 2
Apple macOS 2276 2
Microsoft Windows 16416 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1184 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 205 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 145 2
Google Android Package Kit - APK 263 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 71 2
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 2
Qtech QMP - серия смартфонов 4 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
FreePik 1486 1
Иванов Владислав 21 5
Лысенко Александр 8 3
Рустамов Рустам 523 2
Степанов Владимир 90 2
Писарев Михаил 27 2
Свиридов Сергей 1 1
Суховей Денис 10 1
Шельцин Арсений 1 1
Ревин Константин 4 1
Манкевич Виталий 11 1
Тиняев Роман 4 1
Головченко Алексей 9 1
Кузнецов Сергей 162 1
Калинин Алексей 74 1
Иванов Борис 60 1
Хинштейн Александр 146 1
Зыков Владимир 11 1
Калайда Игорь 12 1
Легостаева Светлана 96 1
Бойко Алексей 109 1
Маргарян Армен 6 1
Шперлинг Андрей 9 1
Лакеев Вадим 3 1
Яковлев Валерий 2 1
Яковев Александр 1 1
Пушкина Инна 1 1
Ивановский Виктор 13 1
Шестаков Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 8
Китай - Тайвань 4144 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 913 4
Азия - Азиатский регион 5762 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Южная Корея - Республика 6874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 314 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 124 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Всероссийская перепись населения 185 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1026 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Ведомости 1285 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 265 1
